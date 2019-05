Tula Rodríguez: "No voy a permitir que nadie ponga en duda el amor que le tengo a mi esposo" | VIDEO

Tula Rodríguez rompe su silencio. La esposa de Javier Carmona decidió hablar sobre la situación de su esposo, el proceso legal que tiene sobre la administración de los bienes con los hijos y su pequeña Valentina.

Mostrándose enérgica en todo momento, la conductora de En Boca de Todos se tomó al menos 10 minutos para señalar que ella en ningún momento se quiere quedar con propiedades o dinero de Javier Carmona.

Según Tula Rodríguez, lo único que pide es administrarlos porque, cuando la salud de su esposo se quiebra, se quedaron muchos temas en el aire, entre ellos, varias deudas que ella ha venido asumiendo.

"Se dice que yo me quiero quedar con todo. ¡No! No me puedo quedar con todo. Yo estoy pidiendo la administración para poder dirigir todos sus gastos hacia él, porque yo vengo cubriendo el 100% de nuestra hija y de nuestra casa. Porque aproximadamente faltan 7 años para poder terminar de pagar nuestro departamento", declaró Tula Rodríguez.

La conductora se mostró bastante afligida cuando habló del amor que le tiene a Javier Carmona. La recordada Peludita indicó que ella tenía un compromiso con él en la salud y en la enfermedad y lo cumpliría hasta que la muerte los separara.

"Él es el padre de Valentina, del ser que yo más amo. Nadie tiene ningún derecho a poner en duda toda mi entrega, que no solamente lo hago con mi esposo, porque lo amo, porque así nos hemos comprometido, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y hasta que la muerte nos separe" . señaló Tula Rodríguez.