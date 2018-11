Tula Rodríguez está más fuerte que nunca. Pese a que el estado de su esposo Javier Carmona aún es reservado tras sufrir un ataque al corazón hace unos meses, la conductora de TV retomó sus tareas en el programa 'En Boca de Todos' e intenta pasar el mayor tiempo posible con su hija.

Por eso, Tula Rodríguez decidió responder a todos quienes critican su comportamiento. Algunos señalan que la esposa de Javier Carmona debe estar a su lado y no trabajando en TV. Ante esto, la conductora decidió responder.



"¿Y que me quede en mi casa llorando? No puedo. Además esto nos sirve de aprendizaje a todos, para mi hija también. No significa que no le duele a uno. Claro que nos afecta, yo me pongo mal cada vez que hablo del tema, pero no puedo parar", declaró Tula Rodríguez.

Además, la conductora indicó que con su ejemplo, su hija Valentina también aprenderá a ser una persona fuerte en momentos de adversidad. Tula Rodríguez manifestó que las pruebas de la vida pueden ser difíciles, pero está segura que saldrán adelante.

"Yo le tengo que enseñar a mi hija que, pese a que sientas que el mundo se te viene encima, uno tiene que seguir. El de arriba pone pruebas y yo estoy segura que se va a salir airoso de esta prueba", finalizó Tula Rodríguez.