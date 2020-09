Javier Carmona falleció esta mañana en su vivienda y rodeado de toda su familia , pero hace unas semanas Tula Rodríguez publicó un post en Instagram en el que contó el doloroso episodio que llevó a su esposo a vivir postrado en cama los dos últimos años.

“Hace dos años un 17 de agosto como hoy a las 6:50pm llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal, quizas pudiste ir directo desde donde estabas, pero quisiste venir por nosotras. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”, dice la primera parte de su post en redes sociales.

“Durante la ruta oramos para que Dios tome el control de tu vida...y Valentina te abrazaba, te decía lo mucho que te amaba y tú lleno de esa fuerza, que no sé de donde las sacaste, nos decías que éramos lo que más amabas en la vida”, agrega.

“Todo empezó a ponerse peor, tú en la clínica, en unos minutos de lucidez me dijiste “Te quiero, confío en tí, tranquila que todo estará bien”, luego miraste a Valentina y le dijiste: “Tranquila gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va estar bien””, siguió contando.

Hoy, Tula Rodríguez tuvo que decirle adiós al amor de su vida en medio del dolor por su partida.

“Te amo como el primer día Javier, ahora y siempre. Y agradezco a Dios que me haya permitido ser yo, tu esposa, la última persona en hablar contigo y me quedaré con lo que hablamos hasta el final de mis días. Valentina es y será la mujercita más buena del mundo y una dama como lo te lo prometí.❤️”, fue lo último que escribió Tula a manera de adiós a Javier Carmona.

TENÍAN FE EN LA RECUPERACIÓN DE CARMONA

La conductora de En Boca de Todos respondió a algunas de las interrogantes de sus seguidores y uno de ellos le preguntó cómo se encuentra Carmona: “¿Cómo sigue la salud de tu esposo? Espero no incomodar beso y abrazos a la distancia”, fue la pregunta.

Tula afirmó que la situación es muy dura para su familia; pero mantienen la fe intacta en la recuperación de su pareja.

“Es una situación dura para la familia. Aquí andamos, firmes, apoyándolo, acompañándolo y con la fe intacta que pronto estaremos todos”, manifestó la conocida artista nacional.

Tula Rodríguez también fue consultada sobre cómo toma su pequeña hija el estado de salud de su padre y respondió que han recibido ayuda de un profesional. “Para Valentina no ha sido fácil para nada la situación que le tocó vivir”, manifestó.

También le preguntaron cómo hace para sobrellevar la vida con alegría y optimismo: “A todo intento buscarle el lado positivo, pero soy una ‘cruzada’, renegona, no soy un trozo de chocolate. Soy bien pesada; pero ahí intento hacer las cosas bien”, explicó.

Tula Rodríguez se pronunció por la salud de Javier Carmona. (Instagram)