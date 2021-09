Él y la vida siempre se enfrentaron. A los 19 años cruzó la frontera de México con Estados Unidos, ayudado por unos ‘coyotes’. Sintió el silbido de las balas que pasaban por su cabeza, lo metieron a la maletera de un auto junto con otros dos migrantes y sobrevivió. Años después, con el éxito caminando de su lado y la sonrisa instalada en el rostro, un imprudente cáncer lo retó a pelear. Esta es la historia de Javier Meneses, quien siempre estuvo rodeado de mujeres bellas, lujos y excelente nivel económico, que un día se vio cara a cara con la muerte.

Javier, ¿lo más cerca que estuviste de la otra dimensión?

Tuve cáncer a la nariz y la garganta.

¿Te apareció un tumor?

Era como una concha de abanico y por eso ya no puedes hablar bien y no respiras.

¿Cuál fue el tratamiento?

Recibí 33 radioterapias, que eran dejando un día y 10 quimioterapias cada dos semanas.

¿Cuántos kilos perdiste?

Pesaba 92 kilos y en dos meses bajé a 55.

¿Tienes secuelas?

Me he quedado sin saliva y no puedo comer nada sin líquido.

Los caminos de la vida tienen senderos llenos de luz, oscuros y hasta tétricos. Caminarlos, sortearlos y pasarlos significa vencer a la muerte. Imperdible entrevista con Javier Meneses. (Foto: Allengino Quintana)

¿Cada qué tiempo te chequeas?

Cada 4 meses, pese a que debo cada 6.

¿Otro efecto de la enfermedad?

Los músculos de mi mandíbula quedaron dañados y como la carne roja es muy dura, no tengo la fuerza para masticarla.

¿Qué puedes comer?

Cabrito, pescado y pollo, pero solo el muslo y la pierna.

¿Eso es todo?

En las noches padezco, porque se me seca la garganta, pero siempre tengo mi agua lista.

LOS PATAS DE BILLETE SE ME ACERCABAN: ¿CÓMO ES?

¿Extrañas los viajes rodeados de chicas hermosas?

Era la envidia. Te veían almorzando o cenando con alguna modelo y pensaban de todo.

¿Te hicieron propuestas indecentes?

Iba por todo el Perú y nos contrataban para desfiles en discotecas.

¿Allí qué te ofrecían?

Los ‘patas’ de billete después de unos tragos se me acercaban: ‘¿Cómo es?’.

¿Qué respondías?

No me dedico al proxenetismo.

Cuéntame una que te presionaron...

En Ica uno me sacó la pistola: ‘Me gusta esa’ y puso un sobre con dinero.

¿Cediste?

Mi salida fue: ‘Déjame ver cómo te ayudo’. Bajé, hice la finta de que hablaba con la elegida, regresé y le aclaré que no quería nada. Y le agregué: ‘Si quieres anda, más no puedo hacer por ti’.

Con Zona de Impacto, Javier Meneses marcó una época en la televisión peruana.









“EL TIO VLADI”

¿Algún político te timbró por un ‘personal’?

En 1998 me llamaron para una pasarela, pero me pagaban demasiado.

¿Por qué tanta generosidad?

Me explicaron: ‘Después del desfile, vamos a una fiesta privada y que le bailen al jefe’.

¿Y quién era ese dadivoso empresario?

El tío ‘Vladi’.

¿De cuánto hablamos?

Para cada una 20 mil dólares y para mí 50. No acepté.

¿En venganza te abrió una investigación por narcotráfico?

Podría ser una hipótesis, no tan jalada de los pelos.

¿Cuál es la verdad?

A un amigo lo involucraron y me relacionaron.

¿Pasaste a la clandestinidad?

Todos me sacaron plata: jueces, policías.

JAVIER MENESES EN EL MUNDIAL DE FRANCIA

También fuiste un productor que se paseó por el Mundial de Francia 1998.

Estaba en ‘Deporte de Primera’ en América Televisión y el canal tenía los derechos.

¿Quiénes integraron tu equipo profesional?

Mi camarógrafo y llevé a Liliana Tapia, una rubia guapísima que vive en España y habla francés.

¿Una anécdota?

Llegamos al centro de prensa y vemos a Óscar Ruggeri y los periodistas más famosos de Argentina.

¿Se conocieron?

El ‘Cabezón’ se acercó: ‘¿Es tu esposa?’. Como contesté que no, me pidió que se la presente.

Continúa...

Nos invitó a una fiesta en honor a Pelé.

¿Fueron?

Por supuesto y estaban todos los grandes. El ‘Rey’ tenía una francesa en cada lado y no pasaban de 25 años.

¿Qué hiciste?

Me acerqué, lo saludé y le hablé al oído. De inmediato me pidió que me siente a su costado.

¿Qué le dijiste para que haga eso?

‘Te manda saludos mi tío Ramón Mifflin’ y empezó a preguntarme por él.

¿Qué pasó con la reportera y Ruggeri?

Salieron a cenar, no sé más.

JAVIER MENESES, PAÑO DE LÁGRIMAS

¿Te dio jale andar rodeado de mujerones?

Todas se preguntaban: ‘¿Qué tiene para que lo sigan tanto?’.

¿Pecaste con alguna?

He estado con varias, pero no poniendo como condición el trabajo.

¿Toda mujer es conquistable?

Sí.

¿Algunos tips?

Primero hacerte amigo y luego no demostrar que desde el primer día quieres hacerle el amor.

¿Nada de obsesionarse?

Cuando salgas no digas: ‘Qué lindos ojos, vas al gym o tienes bellas piernas’.

¿Entonces?

Es primordial la conversación. Saber a qué se dedica. Dile que la admiras y si es separada, subráyale que estás sorprendido de que sea tan buen padre y madre a la vez.

Bailar bien es básico...

Ellas también dicen: ‘Si así baila…’.

¿Has sido ‘paño de lágrimas’?

Unas cuatro veces.

¿Has ‘partido’?

En Estados Unidos, un amigo me contó que había conocido una cubana blanquita y bonita. Vamos a un tono y mi ‘pata’ no sabe bailar y la chica me jala a mí.

Anda...

En la rumba se me ‘regala’ y le aclaro: ‘¿No estás con mi amigo?’ y su respuesta fue tajante: ‘No, encima le huele mal la boca’.

¿Avanzaste?

Le consulté a él y me dio ‘luz verde’, que siga. Aunque después contó que lo había ‘partido’.

¿Otra parecida?

Un causa me confesó que una flaca le interesaba y como lo había invitado a una fiesta, me pidió que lo acompañe.

¿Y qué sucedió?

Llegamos, pero se pegó a mí y hasta el día de hoy estamos.

¿Y tu brother?

Ya limamos asperezas. Le advertí: ‘Para qué me la presentas, si sabes que soy hablador y tengo mi ángel’.

¿Una de peloteros?

A Roberto Martínez le presente a Viviana Rivasplata. Cambió una gringa por otra más joven.

Gracias, porque no pierdes el buen humor y te siento vital.

No me podía morir, disfruto la vida al mango. No se olviden que pueden seguirme en ‘Zona de Impacto’ por el canal UCI.

A su manera, sin bajar los brazos y sin perder la alegría, sigue de pie, aunque a veces estuvo agazapado. Como diría don Miguel de Cervantes: ‘El verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad’.

