El actor cómico Javier Santagadea contó que hace tiempo se ‘plantó’ y está tranquilito en su casa esperando la vacuna contra el coronavirus, y ha aprovechado esta pandemia para estudiar para conciliador y gestor social.

“Gracias a Dios estoy bien de salud, mi familia también. Yo estoy tranquilo, no salgo de mi casa hasta que me pongan la vacuna”, contó.

¿Tú eres diabético?

No, gracias a Dios no... lo que yo soy es mujeriego ja, ja, ja... ese es otro virus.

Pero, ya estás ‘plantado’...

Hace tiempo me ‘planté’. Me dije: ’este árbol ya caminó bastante, ya dio sus frutos′, así que tranquilito nomás...

¿Cuántos años tienes de casado?

Con mi señora ya vamos a cumplir 27 de años de casados. Tenemos nietos, bisnietos, ya mi casa es una casa de reposo ja, ja, ja.

¿Cómo te ha pegado la pandemia?

Duro, como a todos, pero estoy estudiando de manera virtual para ser conciliador y gestor social. Lo que pasa es que yo he trabajado en la Subprefectura de Independencia con abogados. Entonces, mi mundo ahora está centrado en eso y cuando nos libremos de todo esto, de la pandemia, voy a poner mi centro de conciliación.

Nadie se imaginaba que estudiarías para conciliador.

Me encanta, me gusta. Acá en mi barrio si hay problemas acuden a mí para hacerles carta poder, preparar alguna copia notarial. Los abogados también me piden que les hago trabajos.

Tienes ‘cancha’ en ese campo.

No solo es cancha, ya es mote porque ya estoy sancochado ja, ja, ja. Lo que pasa es que me conozco bastante la ley, tanto la civil como lo penal y todo lo demás.

¿Estás haciendo shows virtuales?

No hago porque yo soy de los que trabajo con el público. Mi trabajo es netamente con la gente, me inspiro con ellos. Yo puedo hacer una fonomímica pero no es lo mismo, por ejemplo si hago de Juan Gabriel tengo que acercarme a un pata para vacilarlo y no se puede. Puedo contar chistes, pero tampoco se siente bien.

Hay muchos artistas que han utilizado este recurso...

Los que se arriesgan a hacer eso es porque quieren un pequeño ingreso, yo no es que no lo necesite, pero no me gusta.

Lo tuyo no es lo virtual.

A mí me gusta trabajar con el público al frente, sí hago spots, saludos de cumpleaños. Yo nunca he esperado nada de las autoridades, por eso siempre me he sacado la mugre trabajando para no depender de nadie. Nosotros los artistas estamos olvidados y somos lo que, de una forma, hemos hecho reír al pueblo.

TE PUEDE INTERESAR :