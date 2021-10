El pasado 7 de octubre, el freestyler peruano Jaze estrenó su primer disco musical titulado “Personalidad 7″, un proyecto que nació en pandemia y con el que se presenta ante el mundo como cantante, dejando un poco de lado el mundo de las batallas y otros torneos que lo hicieron popular en nuestro país.

En conferencia de prensa, Jaze contó detalles de sus inicios en la música y de cómo fue que nació su deseo de ser cantante. Además, reflexiona por qué cambió su perspectiva sobre las batallas en la actualidad.

“Escuchaba rock de todos lados, el argentino, el de Inglaterra y de Estados Unidos. Entré a la Católica como baterista, pero quería componer. Compuse música para comerciales y hasta para máquinas de un casino. Era lo que me encantaba. Nunca me vi como cantante, pero siempre cantaba en karaoke. Cuando gané la Red Bull, fui a un concierto en Argentina y desde allí sentía que algo se venía”, indicó.

UN AMBIENTE MUY TÓXICO

Por otro lado, Jaze señala que prefiere el estilo libre a estar batallando pues el ambiente se ha vuelto muy tóxico respecto al público que critica mucho cuando no está de acuerdo con algún resultado.

“El frestyle es lo que me ha catapultado, pero yo con las batallas no me conecto hace mucho tiempo. Me gusta el frestyle. La música es lo que me hace sentir más libre Una cosa es que no me encante batallar, pero me encanta rapear y hacer frestyle. Lo que no me gusta es que necesariamente sea una batalla por cómo están enfocadas ahora, más allá de que ataque o no ataque porque mi manera de ganar puede ser rapeando mejor que el otro, yo igual ataco. No me siento en sintonía con la manera de ver las batallas de ahora, de la toxicidad que hay”, agregó ante la consulta de Trome.

Juan Carlos Iwasaki, conocido artísticamente como Jaze, acaba de estrenar su primer álbum de estudio. (Foto: Francisco Medina)

UN MENSAJE A LOS FANS

Finalmente, Jaze reflexiona sobre cómo estaba llevando su carrera musical y lamenta que el ambiente de las batallas de los gallos se haya llenado de odio.

“Rapeaba de una manera que no me gustaba con el único propósito de ganar, aunque me lo pidan, no puedo hacer eso. La toxicidad no es con los competidores, más es el público que lo ve deportivamente. Me da pena que se haya perdido el disfrute del arte del rapeo, cuando uno pierde es el enemigo, el por y lo hatean todos. No quiero ser jurado nunca, porque siempre te van a odiar por las decisiones que toman. Me da mucha pena que se haya vuelto todo a mucho odio”, puntualiza.

Jaze en el rodaje del videoclip "Personalidad 7". (Foto: Francisco Medina)

