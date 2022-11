Jazmín Pinedo apareció en una de sus historias de Instagram totalmente asustada tras anunciar que tuvo un accidente en su cara con una crema que una dermatóloga le recomendó. El anuncio alarmó a las redes sociales, quien siempre se luce feliz en sus imágenes.

De acuerdo con lo que comentó, pasó por la área de cremas cuando regresaba de viaje y le consultó a la dermatóloga sobre algún producto para los ‘rojitos’ del rostro. “Me dio una crema buenaza, de una marca muy buena, pero mi error fue no consultar con mi dermatóloga . Debí consultar con ella sabiendo que mi piel es tan delicada y que hago tantas alergias”, indicó.

Ella realizó el procedimiento que la especialista le recomendó, pero su ‘nanny’ le comentó que su cara estaba diferente. “(La crema) me la puse para dormir en la noche. Al día siguiente me molestaba y me volví a aplicar. A las horas mi ‘nanny’ se acerca y me dice ‘señora, tiene algo en la cara’. Me pasé un pañito húmedo y mi impresión fue terrible. Tenía la cara llena de manchas rojas”, comentó.

Aquel día, tenía que ir al canal para grabar y las maquillistas la ayudaron a taparse las manchas de quemaduras. “Tuve que ir volando para el canal porque tenía programa en vivo. Las chicas me ayudaron a maquillarme con cinco capas de base y una crema pastosa para lograr que no se note. Intenté hacer el programa con la mejor energía como siempre, pero al terminar tenía que salir directo para la clínica, mi impresión ahí fue peor aun”, explicó.

Jazmín Pinedo revela que se quemó el rostro tras aplicarse una crema: “Lloré mucho”

La presentadora de televisión estuvo triste por haber utilizado una crema no medicada. “ Ayer fue un día bien difícil para mí, me sentía muy frustrada. Ya lo estoy manejando mejor, lloré mucho después de verme la cara, me la he cuidado tantos años, además es tan importante para mi trabajo, me encanta estar sin maquillaje, amo exponerme al sol”, comentó.

“ Hay varias cosas que me voy a tener que prohibir por un tiempo , mi doctora me dio la esperanza de que no me queden secuelas (...) estoy tratando de tomarme las cosas de mejor humor, riéndome un poco de esta forma tan tonta pude haberme arruinado la cara”, agregó.