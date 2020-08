Considerada una de las conductoras más queridas de la televisión peruana, Jazmín Pinedo cumple hoy 30 años de edad y asegura que está agradecida con la vida porque ha podido cumplir muchos de sus sueños .

Jazmín, es un año diferente por la coyuntura, pero no deja de ser un día especial porque hoy cumples 30 años.

Sí. De hecho no me gusta celebrar mucho mi cumpleaños, pero agradezco a Dios porque tengo salud y estoy junto a mi gordita (hija).

A tu edad has alcanzado muchos logros en lo profesional y personal…

Para mí, es un golazo haber podido llegar a los 30 con la madurez que cargo, con las experiencias vividas, con los sueños hechos, haber alcanzado la independencia desde chiquita y estar en ‘Esto es guerra’, que es un trabajo que disfruto. Me siento feliz por todo lo que he logrado hasta el momento.

¿Qué ha cambiado en tu vida tras la pandemia?

Para mí, el lado bueno de esta situación es estar mucho tiempo con mi hija.

¿Te sientes una mujer empoderada?

Recontra. Cuando entré a ‘Esto es guerra’ y me hice un poco más conocida, mucha gente no entendía mi posición y temperamento. Era como ‘qué rara es esta chica, parece hombre, qué tal carácter’, pero no era rara, sino lo normal. Debería ser una moda y algo que te identifique (ser empoderada).

Podríamos decir que también eres considerada como la soltera codiciada del 2020…

Así (soltera) estoy bien. No sé si soltera codiciada porque he ahuyentado a varios. Considero que el amor no solo se obtiene de una pareja, sino de la familia, del cariño de los amigos, de los hijos, padres, y amor tengo como ‘cancha’.