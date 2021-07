Jazmín Pinedo debutó en Reinas del Show. La popular ‘Chinita’ realizó su primer baile en el reality luego de su sorpresiva presentación como participante, la gala pasada.

Con un poco de nervios, Jazmín Pinedo subió a a pista de Reinas del Show y demostró que será una concursante que dará pelea. La conductora indicó que irá mejorando con el paso de las galas.

Jazmín Pinedo bailó a ritmo de ‘Arrasando’ de Thalía y a pesar de que no tuvo buenas críticas de parte del jurado, indicó que esos comentarios le servirán para seguir adelante en la competencia.

Jazmín Pinedo: Así fue el debut de la ‘Chinita’ en Reinas del Show a ritmo de Thalía (Video: AméricaTV)

NO ES UN RETROCESO

Jazmín Pinedo indicó que es un reto el participar en Reinas del show y que aún tiene muchos años por delante para seguir desarrollándose como animadora de TV.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme. Obviamente, ‘EGS’, es un programa importantísimo y por ahí han pasado figuras importantes como Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens y Carlos Alcántara”, dijo Jazmín Pinedo.