Jazmín Pinedo a Carlos Cacho: "Soy fosforito" [VIDEO]

‘Soy fosforito y no me olvidé de lo que hice’, dijo Jazmín Pinedo, luego que Carlos Cacho indicó que no recordaba sus broncas con Michelle Soifer cuando era una chica reality en ‘Esto es guerra’.



“Para la persona que dice (Carlos Cacho) que me olvidé (sus peleas), le diré que lo sigo recordando hasta el día de hoy. Soy recontrafosforito y si alguien me dice algo que no me gusta, le respondo sin rodeos. Esa es mi personalidad y no va a cambiar”, afirmó la Jazmín Pinedo en ‘Espectáculos’.



Además, comentó que si hubiese sido víctima de una agresión como Rosángela, no pondría la otra mejilla.



“No voy a mentir, si alguien me mete un ‘combo’ en la cara no pongo el otro cachete. Pero sí tengo claro que sé cómo reaccionar ante cámaras y fuera de ellas. Si me hacen algo, esperaré 10 segundos para que se apaguen las luces... y no lo haría en pantallas, donde miles de niños te están viendo. Uno aprende a controlarse”, añadió Jazmín.



Por otro lado, dijo que muchos de los ‘guerreros’ estaban en contra del ingreso de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza a ‘Esto es guerra’.



“Sé que muchos de ellos no querían que ellas participen porque sabían que podía terminar mal, como pasó. Además, esto sucede porque el productor general (Peter Fajardo) no estaba al frente y dejó a un encargado que no pudo controlar las cosas”, agregó Jazmín Pinedo.