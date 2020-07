Jazmín Pinedo indignada porque casi choca por auto de prensa que la perseguía en pleno toque de queda

ASUSTADA E INDIGNADA. Así se mostró Jazmín Pinedo luego de casi sufrir un accidente automovilístico tras salir de las grabaciones de Esto es Guerra. Según la conductora del reality, se puso muy nerviosa al percatarse que un auto de lunas polarizadas la empezó a seguir.

“Salía del canal en pleno toque de queda, no hay gente en la calle, no hay muchos autos, y un auto de lunas polarizadas comenzó a perseguirme. Me asusté muchísimo. Mientras llamaba a la policía, mientras aceleraba el carro, casi me choco”, dijo con los nervios de punta.

Asimismo, reveló que el efectivo policial que recibió su pedido de auxilio le informó que el auto le pertenecía a un medio de prensa, y a unos delincuentes, como pensaba la ‘Chinita’.

“Chicos yo respeto mucho su trabajo, sobre todo en esta situación tan delicada que vive todo el país, pero es innecesario exponerme al riesgo de esta manera. Casi me choco y la verdad me dejaron super nversiosa ¿para seguirme a mi casa?”, dijo Jazmín Pinedo en sus historias de Instagram.

Jazmín Pinedo casi choca por auto de prensa que la perseguía en toque de queda | TROME

VIDEO RELACIONADO

Rodrigo Valle le pide a Xoana González que lo invite a su boda (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Fátima ‘La Chuecona’ Segovia: “Mi familia es lo único que me hace feliz”

Mayra Couto a Juliana Oxenford: “No es cierto que salir más temprano de casa evita la congestión”

Rodrigo Valle arremete contra Xoana tras enterarse que se casará de nuevo: “Que no sea infiel”

‘Paloma de la Huaracha’ muestra el totó en vivo y Magaly Medina se queda sin palabras