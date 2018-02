Jazmín Pinedo y Claudia Ramírez tuvieron picante enfrentamiento en TV [VIDEO]

La situación entre Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín por las visitas y pensión alimenticia a su pequeña hija ha levantado una gran serie de comentarios tanto en redes sociales como entre diversas personalidades de TV. Y muchos tienen opiniones opuestas.

Este es el caso de Jazmín Pinedo y Claudia Ramírez. La conductora de 'Espectáculos' y la colombiana tuvieron un cruce de palabras que puso tenso el ambiente en el programa. Ambas tuvieron opiniones diferentes sobre las declaraciones de Andrea Miranda, pareja de Sebastián Lizarzaburu.

Claudia Ramírez señaló que entendía que la pareja de Sebastián Lizarzaburu lo defendiera y calificara de buen padre porque es su enamorado, y que si llegó a declarar brevemente al programa fue por la presión del reportero que la grababa.

Jazmín Pinedo se mostró en desacuerdo. Para la conductora de 'Espectáculos', alguien que no es padre o madre de un niño no puede opinar sobre si ejerce bien su paternidad. Esta respuesta no fue del agrado de Claudia Ramírez, quien rápidamente la interrumpió.

"Perdóname china, yo no soy mamá. Tengo muchos sobrinos y puedo decir que mi hermana es una excelente mamá. Puedo opinar aunque no soy mamá. Ahí sí perdóname no te doy la razón", dijo Claudia Ramírez.

Jazmín Pinedo: Cada uno tiene derecho a tener su opinión. A mí me parece que tú estás equivocada porque Andrea...

Claudia Ramírez (interrumpe): A mí me parece que tú estás equivocada...

Jazmín Pinedo: Claudia, tranquilízate y relájate un poco primero porque no es una discusión. Acabo de decir hace cinco segundos que es tú opinión porque yo discrepo porque yo tengo la mía y de eso se trata. No por eso tienes que criticar que yo tenga una opinión distinta.

Claudia Ramírez: Yo no estoy criticando. Estoy diciendo que la tuya es la tuya y la mía es la mía. Punto. Tampoco entiendo por qué lo estás diciendo de esa forma. Obviamente una persona que no es mamá o papá, como yo no lo soy, también puede opinar si alguien es bueno o malo.

Jazmín Pinedo: Creo que lo que no te has dado cuenta es que Andrea está echando más leña al fuego porque al dar declaraciones, sean con las mejores intenciones, es la novia. Nadie sabe si durará un año o que dure dos. Al ser una declaración, lo único que genera es que de este tema se hable más.

Jazmin Pinedo vs. Claudia Ramírez

