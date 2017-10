Robert Muñoz, líder de Clavito y su Chela, decidió dejar atrás sus escándalos y polémicas de agresión para presentarse el último fin de semana junto a su agrupación musical. La semana pasada, el cantante fue intervenido por efectivos policiales por manejar en presunto estado de ebriedad.

Sin embargo, nunca se supo qué resultados arrojó el examen de dosaje etílico. Es más, sorprendió que en el Facebook oficial de Clavito y su Chela se anunciaran tres fechas de presentaciones para el fin de semana.

Ahora, se sabe que efectivamente el dosaje etílico de Robert Muñoz arrojó positivo, pero se desconoce la cifra exacta. En entrevista con 'Espectáculos', el líder de Clavito y su Chela reconoció que bebió y ya ofreció las disculpas del caso.

"Hablan mal hermano. ¿Cómo me van a mandar a la fiscalía sin resultados del dosaje etílico? Por supuesto que ha salido y salió positivo. Y pedí disculpas, ya pagué. Ya me hicieron responsable de una caución ¿Qué más puedo hacer? ¿O me quieren mandar a la cárcel por eso?", declaró Robert Muñoz.

Clavito manda saludos a Jazmín Pinedo

Eso no fue todo. Como se sabe, en el programa 'Espectáculos' se presentaron pruebas y testigos que aseguraron que el líder de Clavito y su Chela habría agredido a Andrea Fonseca, su actual pareja. Por ese motivo, el cantante se negó en varias oportunidades a hablar con el medio y les prohibió la entrada a los conciertos.

Esta vez, sin embargo, el reportero de 'Espectáculos' pudo entrevistar a Robert Muñoz. Incluso durante el show, el líder de Clavito y su Chela le mandó saludos a los panelistas de 'Espectáculos'.

"Con cariño para Jazmín, Ernesto y Tomate", se escucha en la presentación. Este mensaje no fue del agrado de la conductora de 'Espectáculos', Jazmín Pinedo, quien no aceptó el saludo del cantante.

"Bastante risueño el señor Robert Muñoz, hablando con nuestro equipo de prensa. La verdad no sé si él cree que para mí es gracioso que me mande un saludito en su concierto. A mí esto no me da gracia. Ningún tema que tenga que ver con la violencia física, ya sea cierto o no, a mí no me parece gracioso. No entiendo para qué mandó sus saludos. Debe ser su manera de salir a flote para no contestar otro tipo de cosas", puntualizó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo responde saludos de Clavito y su Chela

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.