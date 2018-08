Jazmín Pinedo sobre conducción de 'Espectáculos': "Eran tres horas hablando de gente que no me interesaba"

Jazmín Pinedo comentó que se muere de ganas de volver a ser mamá y que su hija le pide un hermanito.



“Mi pequeña hija me dice: Mamá, quiero un hermanito. Yo me muero de ganas de tener otro hijo, si ganara como Angelina Jolie tendría hasta 6, pero mi realidad es otra”, indicó Jazmín Pinedo en radio Capital.



Luego, contó que su relación con Gino Assereto está en un buen momento, pero no es perfecta.



“Tenemos momentos altos, bajos y complicados como todos, pero hemos tratado de separar las cosas porque más allá de estar peleados, somos padres y tenemos que llevar la fiesta en paz”, agregó.



Finalmente, confesó que le costaba conducir el programa ‘Espectáculos’.



“Eran tres horas hablando de gente que no me interesaba. Era muy repetitivo, pero soy una simple trabajadora y acataba órdenes”, finalizó.