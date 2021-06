Jazmín Pinedo afirmó que cubrió las expectativas como conductora de ‘Esto es guerra’ y aclara que en este momento ni Gino Assereto ni ella buscan una relación. Además causó sensación al ser presentada en ‘Reinas del show’.

“Ya tenía ganas de volver. Estoy feliz, emocionada, con un poco de nervios, es un reto para mí porque no estoy en mi cancha. La verdad, es que estoy un poco oxidadita, pero entrenando todo se puede”, dijo la ‘chinita’ quien añadió que no dejará de lado sus estudios de publicidad y que participar en ‘Reinas del show’ no es un retroceso en su carrera sino una posibilidad de reencontrarse con su público.

Después de tu salida de ‘Esto es guerra’ se comentó en muchos programas de espectáculos que no diste la talla y por eso llamaron a Johanna San Miguel.

Siento que cubrí las expectativas, pero me están comparando con figuras de televisión como Johanna, María Pía, Gian Piero Díaz. Conducir ‘Esto es guerra’ fue un regalo y yo sabía que Johanna iba a volver, la gente puede decir muchas cosas, pero yo sé con quién hablé, negocié y de lo que soy capaz. En la conducción no tengo ni 6 años completos y tener las oportunidades que hasta el momento he tenido, para mí, ha sido un privilegio.

Se les ha visto a Gino y a ti muy juntos, hasta se van de viaje con la bebé, ¿habrá reconciliación?

Hemos tenido una relación bastante larga como pareja, hoy somos amigos, familia, somos equipo. Tomar la decisión de separarnos fue súper difícil para los dos, dolorosa, de hecho nos tomamos un tiempo para recomponernos emocionalmente para después salir a enfrentar la situación. Una no es de hierro y no es fácil pasar por una cosa así.

Tienen una bonita relación...

Yo lo quiero un montón, lo adoro, es el papá de mi hija, es un hombre muy bueno, pero por algo no estamos juntos. Creo que solo Dios sabe lo que va a pasar, si vamos a volver o no, no lo sé porque ni siquiera estoy pensando en tener una relación y él tampoco. Entonces, creo que ahorita estamos enfocados en madurar como personas, en recomponernos de estos años que han sido bien movidos anímicamente y lo más importante es que estamos enfocados en la gorda (su hija).

jazmín Pinedo fue tendencia en Twitter tras ser presentada en 'Reinas del show'

Cabe mencionar, que tras su presentación en el reality de baile Jazmín recibió el respaldo del público y se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag: “#Jaz brilla en reinas del show”.

