SIN ROCHE. Jazmín Pinedo no dudó en destacar el conciertazo que hizo Daddy Yankee en el Estadio Nacional como parte de su despedida. La popular ‘chinita’ no pudo asistir y no tuvo vergüenza en decir que fue por falta de canje.

“Qué buena música que tiene Daddy Yankee, uno de los mejores artistas del género urbano, genera esta tendencia donde convierte al regueton en un baile tan importante”, inició diciéndole Jazmín a ‘Choca’ Madros.

Tras esto, el conductor y productor de televisión puso el alto al confirmar que ha comprado su entrada y que no ha sido por canje, a lo que la ‘chinita’ respondió.

“ No hay canje de eso, yo lo intenté, es que es uno de los artistas más importantes del mundo . No creo que se despida, tiene que dar otro concierto, a veces uno se desdice también, nunca sabes ”, dijo entre risas.

‘PATO’ QUIÑONES EN CONCIERTO DADDY YANKEE

Pato Quiñones, la expareja de Milett Figueroa, se lució en el primer concierto de Daddy Yankee que se llevó a cabo el martes 18 de octubre. El artista se presentó como parte del elenco de baile del Bigg Boss e incluso tuvo el saludo del famoso reguetonero.

Los fans vivieron un momento de emoción cuando el peruano fue saludado por Daddy Yankee y considerado como “orgullo del talento peruano”. Los gritos no dejaron de escucharse en todo el Estadio Nacional.

“ Estamos bien activos, Patricio ven aquí, saluda a tu gente... Orgulloso del talento peruano, sigue rompiéndola papito y goza este show con tu gente ”, dijo el rey del reguetón.