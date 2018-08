Jazmín Pinedo sobre críticas durante el Mundial: "Todo fue por machismo, ponían cosas supersucias, superbajas"

Por: Miguel Alegre Tinoco

“Mira qué bonitos tiene, la chinita los ojitos. Cuando me hace una guiñada, yo me tengo que poner rojito”, dice la canción de ‘El Gran Combo’. Y en eso pienso cuando converso con Jazmín Pinedo , porque es difícil no sentir ese rubor ante su presencia. Su rostro es el que todos quieren ver, el que todos quieren seguir. Conductora de uno de los programas más vistos de la televisión (‘Los cuatro finalistas’), es también la artista peruana con más seguidores en Instagram. Con más de dos millones de aficionados a su red social, se ubica solo por detrás de ilustres como el fotógrafo Mario Testino o el futbolista Paolo Guerrero. Todos desean hoy algo de ella y en Trome te damos la oportunidad de conocerla un poquito más.



¿Qué tal la experiencia del Mundial?

Lo disfruté mucho y más con el acceso que tenía. Podía estar en los estadios, en las conferencias. En Ekaterimburgo estuve en el mismo hotel de la selección y me tomé una foto con André Carrillo, que estaba atendiendo a sus familiares en el lobby. A Ricardo Gareca sí no le pedí porque me dio roche.

¿Tenías amistad con alguno de los jugadores?

Conocía a Jefferson porque es amigo de mi esposo Gino (Assereto) y también de Nicola (Porcella), y es súper buena onda.



¿Hablaron allá?

Lo vi de lejos, pues había mucha seguridad. Nos tomamos una foto, pero la perdí porque se me cayó el celular en el jacuzzi.



¿Y cómo tomabas las críticas de las redes sociales?

Pude ver algunas cosas y los memes, que dicho sea de paso eran todos falsos, porque ponían capturas de supuestos comentarios deportivos que yo había dicho. Eso sí me fastidió, porque qué triste debe ser tu vida para estar inventando.



¿Por qué crees que te ‘maleteaban’?

Por machismo. Del 100 %, el 90 % eran de hombres. Ponían qué hacía yo ahí, que quién y por qué me habrán mandado, cosas supersucias, superbajas.



También hubo un meme en el que apareces con Reimond Manco y que decía que quién diría que tiempo después tú estarías en una Copa del Mundo y no él.

Sí, se lo mandé porque me pareció muy gracioso, para él de repente no tanto.

Jazmín Pinedo se destapa en entrevista con Trome Jazmín Pinedo se destapa en entrevista con Trome

¿Cuál es la historia de esa imagen?

Esa foto la hicimos para una revista de adolescentes cuando los dos teníamos 17 años. En esa época era Miss Teen; él, la estrella de los ‘Jotitas’ y por eso hasta nos relacionaron. En esa producción también convocaron a Matías Mulanovich, que era la promesa del surf, y a Andrés Wiese, que era el actor juvenil del momento, pero no sé por qué solo me involucraron con Reimond, si Andrés sí me parecía churro, ja, ja, ja.



¿Pero hubo algo de verdad o solo quedó como una leyenda?

Después de allí nos conocimos, hablamos, pero nos alejamos un montón por los rumores. Su fama era muy fuerte, pero yo tenía un enamorado en esa época, no pasó nada.



Todavía se comunican entonces...

No es mi ‘brother’ ni hablamos todos los días, pero de vez en cuando conversamos. Conozco a su esposa, que es una gran persona y lo ha ayudado mucho a madurar. Él incluso me ha mandado mensajes para que lea en ‘Espectáculos’ cuando ha tenido que aclarar algo. Cuando tengo una relación no la oculto.

¿Y algún futbolista se te ha mandado?

Ja, ja, ja, no. No es que me maneje en ese círculo. Solo he salido con dos personas conocidas. Con Jesús (Neyra), quien fue mi pareja durante casi tres años, y antes con Joselito (Carrera), pero una semana. Todos salen con personas, todos van buscando el amor y yo ya lo encontré.



¿Celosa?

Soy bastante relajada porque tampoco me gusta que me molesten. Tiene toda la confianza porque lo conozco y sabe bien que si se equivoca, que se fije bien en el error que va a cometer.



¿Te preocupa que trabaje con chicas sexis?

No, él es supercariñoso y tiene toda la libertad del mundo de abrazar, darles un beso y cargarlas a sus amigas. A mí no me molesta porque hasta ahora no me ha dado motivo para desconfiar.

¿Te cela?

En mi grupo de la vida, la mayoría son hombres, incluso vienen a la casa y él no se va a incomodar. Una vez salí a una discoteca sola con amigas y en la prensa ya estaban especulando. Y él se ríe conmigo de esas cosas.



¿Tienes su clave del celular?

Sí, pero juro que nunca reviso nada. Cuando la tienes, ya no te da tanta curiosidad. Ahora por ejemplo se me cayó el celular al agua y compartimos el mismo teléfono, uso su WhatsApp y hago llamadas porque compartimos los mismos contactos y no hay ningún problema.



¿Y con una bebé y tanto trabajo, todavía hay tiempo para ustedes?

Ya no dormimos tanto, pero tratamos de darnos nuestro tiempo porque hay momentos en los que casi no nos vemos nunca. Después de lo de Rusia, por ejemplo, que estuve como 25 días fuera, al volver todo fue amor y pasión. Pero sí fue importante también, para extrañarnos bastante y darnos un espacio.

Jazmín Pinedo revela cómo es su relación con Gino Assereto. Jazmín Pinedo revela cómo es su relación con Gino Assereto.

Cuando condujiste un programa de espectáculos viste muchos escándalos mediáticos. ¿Te hizo reflexionar sobre cómo vivirían un momento así?

Si tuviéramos una pelea o una ruptura, tenemos claro que no entraremos en ningún tipo de detalle. A veces le digo en broma que vamos a firmar un contrato tipo J Lo y Marc Anthony, en el que ninguno de los dos hable del otro, y me dice: ‘Oye, no es mala idea’.



¿La infidelidad se perdona?

No y sé que no. Una vez intenté perdonar, pero no funciona. Una relación se quiebra con la mentira y la desconfianza.



¿Volverías a un reality?

Nunca digo que no, pero me da flojera porque me costaba hacer deporte. Cuando veo a mi gordo tomando pastillas para todos los dolores de los golpes de rodilla, tobillo, costilla y a veces ensangrentado, digo no. Tengo una cicatriz en la frente, después que me cayó una llanta gigante en la cara. Me moví la cadera, tengo escoliosis de tercer grado, mi columna parece un zigzag. Después dicen que es fácil, pero no lo es. Ganan bien, sí, pero después de tres años vas a pasar un año haciendo terapia para tu columna.

Jazmín Pinedo habla de su nueva incursión en 'Los Cuatro Finalistas' y su relación con Gino Assereto. Jazmín Pinedo habla de su nueva incursión en 'Los Cuatro Finalistas' y su relación con Gino Assereto.

¿Y es cierto que se inyectan anabólicos?

No sé si la mayoría, pero sí varios, tanto mujeres como hombres.



¿Tú los usaste?

No, este cuerpo de grasita es natural. Lo único que no es mío son las ‘bubbies’. Dicen que me he operado la cara, pero para nada. Reto a un cirujano a que me diga lo contrario.



¿Te quedas con la conducción?

Sí. Además soy un loro. Y me gusta el contacto con la gente, por eso amo las redes sociales.



¿Pero también sueñas con ser cantante?

Eso es un hobby. Creo que si me sueltas en un karaoke y me das un vodka, todo puede salir divertido esa noche. En mi ducha soy Beyoncé, pero si se me da la oportunidad, como se dio en un momento con Deyvis Orozco, bienvenido sea.



Bueno, gracias Jazmín y suerte con ‘Los cuatro finalistas’.

Gracias, ya estaba estresada con tantas vacaciones. Quería trabajar y el baile me encanta. Y gracias también a Trome, porque está cerca del pueblo como yo.