Coronavirus Perú I La pandemia del Coronavirus ha generado que muchos celebren de una manera muy distinta los cumpleaños. Es el caso de Gino Assereto, quien cumplió años hoy y recibió los saludos de sus seres queridos a través de redes sociales. Entre los que destaca el de su expareja y madre de su hija, Jazmín Pinedo.

El distanciamiento social no quebranta el buen vínculo que tienen Gino Assereto y Jazmín Pinedo. Así lo dio a notar la conductora del reality Esto es Guerra, quien utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un afectuoso saludo de cumpleaños al participante del mencionado espacio televisivo. En la publicación que hace la popular “chinita” aparecen ella, el también modelo y su pequeña hija.

En la foto, Jazmín Pinedo y Gino Assereto le dan un beso en las mejillas a su pequeña hija. “Feliz cumpleaños a la distancia @ginoasseretocarpena! Un cumpleaños distinto por la cuarentena 🏡 hoy te enviamos el pastel que preparóo khalee para ti 🥮😍🥳 que Dios te cuide y bendiga siempre!”, escribió la conductora de Esto es Guerra.

El saludo fue comentado por el mismo Gino Assereto, quien no dudó en bromear con su expareja y hasta hubo promesa de celebrar el cumpleaños post-cuarentena. “Happy birthday to me 😁 ... gracias chinita por tus siempre buenos deseos, esperaré la torta 😋 ... linda foto con nuestra chanchi hermosa como su padre ❤️🙏🏼”, escribió el participante de Esto es Guerra.

Jazmín Pinedo indicó que le entregará una torta cuando acabe el periodo de la cuarentena, pero sólo porque es su cumpleaños.

