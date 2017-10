Jazmín Pinedo hace fuerte denuncia en TV [VIDEO]

Jazmín Pinedo hizo una fuerte denuncia en su programa de 'Espectáculos'. La conductora aprovechó unos minutos frente a la cámara para contar que vivió un terrible momento el día miércoles por la tarde cuando paseaba en bicicleta.

Al parecer, una persona dentro de su vehículo estuvo a punto de atropellar a Jazmín Pinedo cuando ella paseaba en su bicicleta, hábito que comparte con su pareja Gino Assereto. En varias oportunidades, la 'chinita' compartió fotos y videos con su bicicleta en redes sociales.

Incluso el mismo miércoles, antes de su accidente, Jazmín Pinedo grabó un video en su cuenta Instagram comentando su paseo en bicicleta. La conductora se mostraba cansada pero feliz por el recorrido.

Sin embargo, al final el paseo no tuvo el mejor desenlace. Jazmín Pinedo comentó que, producto del incidente, tiene golpes y moretones en varias partes del cuerpo.

Jazmín Pinedo en bicicleta

"Ayer un salvaje casi me atropella en la bicicleta. Estoy toda golpeada por eso no me puedo mover bien. Estoy horrible. Ya sabré quién es. Ya lo encontraré", declaró Jazmín Pinedo en 'Espectáculos'.

Según el testimonio de la 'chinita', la persona que casi la atropella sí golpeó su bicicleta y ella buscará las cámaras de seguridad para averiguar de quién se trata. Jazmín Pinedo manifestó que tiene todo el cuerpo morado por los moretones.

"Estoy golpeadísima. Y no es broma. Voy a pedir las cámaras de seguridad de ese salvaje que el día de ayer golpeó mi bicicleta cuando la estaba manejando porque tengo todo el cuerpo morado, la mano hinchada. Y de verdad que sí se pasó. Voy a buscar la cámara y te voy a encontrar, salvaje", indicó Jazmín Pinedo.

Finalmente, la conductora de 'Espectáculos' acusó a la persona causante de sus golpes que la dejó abandonada después de haber golpeado su bicicleta. Jazmín Pinedo dijo que otra persona la ayudó tras el accidente. "Y encima el salvaje se fue, otra persona tuvo que venir a ayudarme"

Jazmín Pinedo denuncia accidente en bicicleta

