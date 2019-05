Jazmín Pinedo denunció que sufre de acoso cibernético hace dos años: "No puedo dormir tranquila"

Jazmín Pinedo denunció que, desde hace dos años, es víctima de acoso cibernético.



“Soy acosada, esto se está saliendo de control, porque no solo se mete conmigo, también le escribe a mis compañeros de trabajo, a Gino (Assereto), a su mamá y a mi entorno familiar las 24 horas del día y no puedo dormir tranquila”, dijo Jazmín Pinedo, conductora de ‘Mujeres al mando’, que hoy viaja a Colombia para grabar un nuevo comercial de ‘Konzil’ junto a reconocidas figuras de Latinoamérica.



Asimismo, señaló que ya inició acciones legales y que no descansará hasta ver tras las rejas a la persona que no la deja vivir en paz.



“Me escribe a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, al mediodía. ¿En qué momento descansa? Es un acoso constante, me siento fastidiada, frustrada y no puedo más. Ya le expliqué a esta persona que estoy detrás de su IP y no pararé hasta meterla presa. Lo que está haciendo no es correcto, es enfermizo y no es legal. No me quedaré tranquila hasta dar con su paradero”, acotó Jazmín Pinedo.



Por eso también lo denunciaste en tu programa...

Sí. Me ganó la rabia y frustración. Gracias a Dios que cuento con el respaldo del canal, mi familia y amigos. Ya se inició una investigación, porque es una situación terrible.