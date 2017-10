¡Se fue de avance! Jazmín Pinedo le dio duro a su competencia esta mañana en el programa que conduce, Espectáculos. La popular 'chinita' destrozó a los otros programas con una sola frase.

Todo comenzó con el bloque de videntes que habían asistido al programa para dar sus predicciones sobre la selección peruana. El vidente Roberto Granda, decidió hablar de la veracidad de sus predicciones.

"Ojalá que los tres no se equivoquen", expresó Jazmín Pinedo a los videntes. Todos aseguraron que sus predicciones eran las adecuadas y que si por alguna razón no acertaban, harían un ritual para favorecer a la selección.

Sin embargo, el vidente Roberto Granda no sé quedó ahí y decidió hablar sobre otros programas. "No nos equivocamos jamás, somos bien acertados. En otros programas que hemos copiado. Es mentira. Acá nosotros hemos dicho que Perú irá al mundial y no hemos copiado nada", expresó el vidente.

"Roberto, no sé de qué estás hablando porque creo que a esta hora no hay otros programas", dijo Jazmín Pinedo al instante, dejando boquiabiertos a todos en el set. Las risas no se hicieron esperar y muchos secundaron la opinión de la 'chinita'.

Así, solo le bastó una oración a Jazmín Pinedo para destrozar y ningunear a su competencia, que constantemente se refiere al programa de la 'chinita'. Ahora sabemos que para 'Espectáculos' no existe competencia.

