Jazmín Pinedo no toleró las críticas en su contra que soltó Magaly Medina en la última edición de su programa y explotó con todo contra la urraca, durante varios minutos de su programa matutino +Espectáculos, el mismo que se transmite por América Televisión.

La popular ‘chinita’ se despachó contra la periodista de espectáculos por haber dicho que se le ‘regaló' a Jefferson Farfán durante la exclusiva entrevista que le brindó hace tan solo unos días. En su largo discurso, lamentó que la pelirroja haya comparado su derrier con el de otras mujeres, tildándola de machista.

“Su crítica se redujo a comprar mi derrier con el derrier de otras mujeres, ¿eso es lo que significa una mujer para usted? que sus complejos y frustraciones no normalicen el maltrato a la mujer”, dijo la conductora de +Espectáculos, quien también hizo un llamado de atención a las autoridades para que regulen los comentarios peyorativos en los medios de comunicación.

Sin embargo, fue una parte de su discurso la que llamó la atención de los espectadores, en la que aseguró que no le deseaba el mal pero destacó que Magaly Medina estaba sufriendo. “Yo no le deseo el mal, de verdad no se lo deseo, usted merece seguir sufriendo”, acotó.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 1

Jazmín Pinedo le recuerda a Magaly su separación del notario

Jazmín Pinedo no tuvo reparos en responder con un extenso pronunciamiento a las críticas recibidas de parte de Magaly Medina por su reciente entrevista con el futbolista Jefferson Farfán. En su declaración, la popular ‘Chinita’ le recordó sus relaciones pasadas a Medina e incluso su separación de su actual esposo Alfredo Zambrano.

“Si hablamos de materialismo y deslumbrarte por la situación económica de un hombre, fiel a su estilo y sin confirmar, le recuerdo su vínculo con el director de aquella revista en la que empezó trabajando o porque no le mandamos un saludo al productor Ney Guerrero ”, manifestó Pinedo.

“No sienta vergüenza por esta mujer joven, palomilla y divertida, sienta vergüenza por ser una mujer madura, hecha y derecha como usted, anunciando su divorcio en plena calentura en televisión nacional para luego, dos semanas después, hacer como si no pasara nada. Amiga, que tóxica ”, agregó la popular ‘Chinita’.

Asimismo, Jazmín Pinedo respondió a las críticas de Magaly Medina, quien aseguró que la conductora de América TV solo fue a “gilear” al futbolista y que solo le faltaba “un moño”. Además, Medina señaló que Jazmín “ve un hombre y se derrite”.

“Ella dice que me estoy ‘gileando’ a Jefferson Farfán, claro, lo voy a hacer con la cámara prendida. Que desactualizada la veo con respecto al ‘gileo’, porque no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor ”, respondió de forma incisiva Jazmín.

Jazmín llamó huachafa, retrógrada, racista y machista a Magaly: “Tía, qué equivocada que estás”