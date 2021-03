TODOS VUELVEN. Tras su salida del reality Esto es Guerra, Jazmín Pinedo le comunicó a sus seguidores de Instagram que se mantendría alejada de la televisión porque este año deseaba enfocarse en sus proyectos personales. Sin embargo, esta semana fue presentada como conductora de En Boca de Todos ¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Jazmín Pinedo respondió las dudas de sus seguidores quienes se mostraron confundidos de verla otra vez en televisión. La conductora indicó que también fue una decisión inesperada para ella.

“Pasó algo que nadie esperaba. Mis compañeras están mal (Tula Rodríguez y Maju Mantilla). Estoy apoyando a una productora (PRO TV) que se portó muy bien conmigo”, menciona Jazmín Pinedo en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo explica por qué conduce En Boca de Todos

Jazmín Pinedo también señala que es su manera de ayudar a las familias que dependen del programa. “Hay todo un equipo detrás que trabaja por sus familias. No quise ser ajena si podía ayudar en algo”, añade.

Además, la conductora precisó que se quedará como conductora de En Boca de Todos sólo por un mes mientras Tula Rodríguez y Maju Mantilla se recuperan tras dar positivo a la enfermedad del Coronavirus.

Tula Rodríguez revela que su hija Valentina y su mamá dieron positivo por covid-19

TULA Y MAJU EN CUARENTENA

ProTV, productora del programa “En boca de todos” que se emite por América Televisión, informó este domingo mediante un comunicado de prensa que las conductoras dieron positivo a pruebas de COVID-19 Como medida de seguridad ambas se alejarán de las pantallas durante las próximas semanas.

“Queremos informar que la salud de nuestros talentos es estable y no presentan síntomas propios de la enfermedad. Sin embargo, como establece el protocolo del Ministerio de Salud, se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena en sus respectivos domicilios. Por lo que deberán ausentarse durante varias semanas de la conducción del programa ‘En boca de todos’”, se lee en el comunicado de la productora.

“Maju Mantilla y Tula Rodríguez aprovechan esta experiencia de vida que les toca vivir para recomendarles al público peruano que no bajemos la guardia frente al COVID19″, finaliza el documento.

Jazmín Pinedo reaparece en televisión como la nueva conductora de “En Boca De Todos”

TULA PREOCUPADA POR SU FAMILIA

Tula Rodríguez confirmó en un nuevo enlace con ‘En boca de todos’ lo que más temía: su hija Valentina y su madre dieron positivo a coronavirus luego de que ella también se contagiara en medio de su rutina de trabajo.

“Lamentablemente dieron positivo, me hubiera gustado que sea potra historia. Mi mama es positiva al igual que mi hija. Valentina, por se niña, no tiene síntomas y mi mama ha estado bastante bien., Hoy está un poco lenta, echada, no tiene muchos síntomas, siente como un dolor de cuerpo, no tiene fiebre, la saturación esta perfecta. Está físicamente adolorida”, dijo Tula Rodríguez, al borde del llanto.

