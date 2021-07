UNA MUJER FUERTE. Así se describió Jazmín Pinedo en su más reciente post de Instagram, luego del escándalo que viene protagonizando con Latina por el juicio que le ganó el canal, en primera instancia, por incumplimiento de contrato.

La popular chinita compartió una fotografía de ella manejando junto a un texto de empoderamiento femenino. “Las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie. Ellas se ponen de pie y se enfrentan”, escribió la participante de Reinas del Show.

Jazmín Pinedo se pronuncia tras escándalo Latina

Cabe indicar que según un comunicado de Latina, Jazmín Pinedo tendrá que pagar 450 mil soles de reparación civil, tras abandonar la conducción de Mujeres al Mando para debutar al frente de Esto es Guerra.

Hace un día, en una ronda de preguntas que abrió para sus seguidores de Instagram, aseguró que no tenía esa cantidad de dinero, aunque esperaba ternerla algún día, a base de su trabajo y esfuerzo mas no ‘demandando a extrabajadores’.

“No paran de enviar el mismo comunicado todos los días a la prensa, solo cambian de fecha a la actual! Alguien está muy interesado o interesada en incomodarme, pero estuve preocupada por algo más importante para mí! la salud”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que cada vez que alguien ha querido hacerle daño, le va mal. “Todos recibimos lo que damos. Confío en Dios y en sus procesos sobre todas las cosas. Mi vida no puede ser perfecta porque no lo es la de nadie! Tengo más de lo que soñé y solo puedo agradecer. Vivimos tantos años y experimentamos tantos momentos. Solo hay que confiar y enteneder que todo pasa por algo”, agregó Jazmín Pinedo cuando un seguidor le pidió que no apague su particular sonrisa.

Finalmente, uno de sus fanáticos le consultó si tenía el medio millón de soles que le exige Latina Televisión por el incumplimiento de su contrato.

“Yo sé que los canales de tv están acostumbrados a millonarias sumas. Ese dinero es un sueño para cualquiera, sobre todo por estos tiempos. Espero algún día tenerlos pero trabajando, no demandando a mis extrabajadores”, concluyó la popular chinita.

Jazmín Pinedo rompió su silencio tras el juicio que le ganó Latina por incumplimiento de contrato. Chinita se mostró tranquila y aseguró que no tiene el medio millón de soles que le exige el canal de San Felipe.

ERNESTO JIMENEZ LA APOYA

El exchico reality Ernesto Jiménez habló por primera vez de su salida en Latina y también sobre el juicio que acaba de ganar el canal a Jazmín Pinedo por dejar la conducción de Mujeres al Mando para irse a Esto es Guerra. La ‘chinita’ debe pagar una suma de casi medio millón de soles.

Jiménez reveló lo que habría pasado con Jazmín en el canal 2 tras ser consultado por el programa ‘Amor y Fuego’. Según dijo, ella no estaba cómoda con la producción pues le dieron una sección que ella no deseaba. Además, sabía que tenía que irse cuando Magdyel Ugaz fue reemplazada por la ‘mamacha’ Cathy Saénz.

“Ya Jazmín desde ese momento, recuerdo que no quería hacer el programa que venía después y estaba un poco en esa pelea con el canal y a ella le dieron un bloque a la fuerza que se llamaba ‘Espectáculos’”, dijo.

El también fotógrafo incluso señaló que le parece un acto de “piconería” lo que está haciendo Latina con Jazmín Pinedo. Además, sostuvo que la poca audiencia que está teniendo el canal es por culpa de los productores.

“En vez de pensar que la culpa la tiene el conductor, por qué el canal no deja de reciclar a sus productores, o sea, saquen a esos productores de bajo costo que a veces tienen y busquen a productores de verdad”, sentenció.

“A mí me parece mal que Latina esté buscando perseguirlo hasta el final, me parece un golpe de piconería”, agregó.

“ME FUI DESCONTENTO Y HUMILLADO”

Ernesto Jiménez también fue parte del magazine ‘Mujeres al Mando’ de Latina, sin embargo, dijo que fue despedido intempestivamente. Admitió que cuando se enteró de la noticia fue “muy humillante”.

“A pararme como un burro en el escenario, al ver atrás la publicidad de un programa en el cual ya no estaba, eso me pareció... me fui bastante descontento, me pareció humillante, no me gustó para nada la forma en cómo se dio esto, nunca lo había dicho, pero veo que es un comportamiento que se ha venido repitiendo con muchas personas”, sostuvo.