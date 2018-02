Jazmín Pinedo se despide orgullosa de 'Espectáculos': "El programa se mantuvo líder en su horario"

La ‘Chinita’ Jazmín Pinedo comentó que ‘Espectáculos’ cumplió su ciclo y se despedirá de las pantallas de Latina. Sin embargo, está feliz porque le dará con fuerza a otros proyectos como la actuación en ‘Torbellino’ y un nuevo programa que la llevará hasta el Mundial Rusia.

“Desde octubre del año pasado sabía que el programa no iba más, me consultaron qué es lo que quería hacer y decidí la actuación, porque desde hace un tiempo lo tenía en mente y me voy a meter a fondo en el tema de ‘Torbellino’”, comentó Jazmín Pinedo.

¿El programa va hasta la quincena de marzo?

No... es otra la fecha, pero no soy la indicada para decirlo.

¿‘Espectáculos’ cumplió su ciclo?

Eso depende del canal y el público siempre quiere que se vaya renovando la pantalla. Creo que todos estamos tranquilos porque el programa se mantuvo líder en su horario, gracias al trabajo de todos. Tuvimos a ‘Doctor TV’, ‘Hola a todos’, ‘Cuéntamelo todo’ y fueron desapareciendo.



Pero también estarás en otro proyecto...

Es un proyecto en junio que me tiene supercontenta, con un viaje bastante largo hasta el otro lado del mundo.



¿Ya has visitado al ‘Zorro Zupe’?

Estuve con él, me siento más tranquila por haberlo visto. Él es mi amigo, lo quiero y lo voy a apoyar, me he sentido mal desde el momento que me enteré de todo. (E. C.)