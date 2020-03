La conductora de ‘Esto es guerra’, Jazmín Pinedo, señaló que no tiene prisa en rehacer su vida sentimental, tras su separación del padre de su hija, Gino Assereto.

“¿Cómo estoy en el aspecto sentimental? Bien. En este momento, mi prioridad son las cosas relacionadas con mi trabajo, nada con el tema sentimental, estoy un poco ordenándome, acomodándome al nuevo horario. Ando concentrada en la nueva etapa que voy a vivir con mi bebé, quien ya va a entrar al ‘cole’ de grandes”, precisó la popular ‘chinita’, quien hoy estará como invitada en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

De otro lado, contó que dentro de poco empezará a grabar una nueva película.

“Este año voy a estar en dos películas. Ya terminé de grabar una y pronto empiezo la otra. Me gusta hacer un poco de todo y agradezco que se me haya dado la oportunidad sin ser actriz. Me encanta la idea de seguir aprendiendo, creciendo, de tener nuevos proyectos y metas. Además, ahora estoy trabajando en un proyecto, pero es secreto y no puedo decir nada aún”, precisó Jazmín Pinedo, quien acotó que se siente contenta en la conducción del reality.

“Voy bien y estoy intensa porque quiero que los guerreros den lo mejor que tienen. Ellos son unos capos y yo soy súper picona. No me gusta perder, pero no soy la única. Gian Piero también es bien picón”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo hizo mea culpa tras pelea que protagonizó con Rosángela Espinoza en Esto es Guerra