Jazmín Pinedo: Yo siempre hice lo que quise en Esto Es Guerra [VIDEO]

¡Lo dijeron todo en 'Espectáculos'! Como si no fuera suficiente con las declaraciones de Ernesto Jiménez sobre las producciones de los realitys de competencia, Jazmín Pinedo también decidió contar su experiencia durante su participación en 'Esto Es Guerra'.

Primero fue Ernesto Jiménez, quien aseguró que él había sido testigo de lo que los productores de realitys de competencia pueden llegar a hacer por el rating.

"Yo recuerdo haberme acercado a distintas productoras del reality donde he trabajado a decirles 'Oye está prueba es peligrosa. Acá alguien se puede caer'. Y yo he recibido respuesta: 'Que se caiga, eso da rating, funciona'", confesó Ernesto Jiménez a sus compañeros de set.

"Esas son las tipos de cosas que en los realitys pasan. Porque lamentablemente para muchas producciones de realitys tú eres lo que significas en puntos de rating. Si significas puntos de rating altos, vas a hacer lo que tú quieras. Si no significas puntos de rating, te vas", aseguró Ernesto Jiménez.

Frente a las explosivas declaraciones de Ernesto Jiménez, Claudia Portocarrero decidió preguntarle a Jazmín Pinedo sobre su experiencia en el reality de competencia del que había participado, 'Esto Es Guerra'.

"Siempre he tenido una curiosidad, a ti alguna vez te han pedido hacer lo que no querías hacer. La verdad. ¿En algún momento hiciste lo que no querías hacer?", le preguntó Claudia Portocarrero a Jazmín Pinedo.

"Probablemente yo era una de las pocas chicas a las que no se le podía decir lo que tenía que hacer. Siempre hice lo que quise. Por esto tuve varios problemas", aseguró Jazmín Pinedo en el programa que conduce.

Jazmín Pinedo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.