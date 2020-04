Los puntos sobres las ies. Jazmín Pinedo respondió las preguntas de sus seguidores sobre el reality Esto es Guerra y sobre su carrera como conductora del reality juvenil.

La conductora de televisión le pidió a sus seguidores que le pregunten lo que deseen. Uno de sus fans en Instagram le pidió que respondiera qué iba a suceder con Esto es Guerra.

Jazmín Pinedo indicó que Esto es Guerra no iba a volver, al menos no esta semana. “Hoy no, pero espero que cuando todo esto pase podamos estar juntos de nuevo”, expresó la conductora del reality.

Pese a que en las últimas semanas se anunció el retorno de ‘Esto es Guerra’ a las pantallas de América Tv para este lunes 27 de abril, la productora del reality, Mariana Ramírez del Villar, informó esta mañana en el programa 'Encendidos’ de RPP Noticias que el espacio de competencia del canal no se emitirá hoy, pues tomaron la decisión que esto se haga cuando se levante oficialmente la cuarentena, ya que lo importante es seguir las disposiciones que han dado las autoridades respecto a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Aunque Peter Fajardo sostuvo que ‘EEG’ volverá a emitirse con varios cambios, pues se dejarán de lado las competencias y se dedicarán solo a labores de ayuda social. Sin embargo, todos los planes hechos por PRO TV aún tendrán que esperar, ya que el canal prefirió que su salida al aire espere un par de semanas más.

“Nosotros pusimos una fecha cuando Vizcarra no había dado la extensión y la fecha se quedó en el aire”, indicó Mariana Ramírez y agregó que esperarán a los anuncios que haga el mandatario antes de informar oficialmente el retorno del reality de competencia.

Mensaje de 'Esto es guerra' por el coronavirus

