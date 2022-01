ES UNA GUERRERA. Jazmín Pinedo abrió su corazón a Trome y se confesó en una íntima entrevista donde habló sobre el romance que tuvo con el padre de su hija, Gino Assereto. Además, confesó que no solo tuvo una, sino dos pérdidas cuando quedó embarazada. Actualmente, la popular ‘chinita’ expresa sus deseos de volver a convertirse en madre.

Respecto a su expareja, Jazmín Pinedo admitió que la calificaron como “la mala de la película”, pues mucha gente no sabía cómo se dieron las cosas con Gino. La modelo dijo sentirse contenta que se aclaren las razones del por qué no continúa su relación con el exchico reality.

“A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal. Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar, pero si hoy no estamos juntos no es porque yo haya tomado la decisión o no”, recalcó.

Como se recuerda, semanas atrás, Gino Assereto se presentó en América Espectáculos y confesó que actualmente él quiere estar solo, pues está en un momento donde se está conociendo más personalmente.

JAZMÍN PINEDO QUIERE SER MADRE OTRA VEZ

La popular ‘chinita’ también reveló sus deseos de congelar sus óvulos para convertirse en madre por segunda vez. Jazmín Pinedo se quebró al contar que perdió a dos bebés cuando volvió a salir embarazada.

“Sí (evalúo congelar mis óvulos). Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí (se le quiebra la voz y respira profundamente para no llorar). Ahí dije: ‘Quiero parar de intentarlo porque son episodios bien tristes’, pero ya con los años y cuando conozca a alguien… yo encantada (de encargar otro bebé). Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé estoy”, señaló.

