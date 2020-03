Un accidente en moto puso fin a la vida de Juan David Aldana, participante y modelo de Esto es Guerra Colombia. El hecho enluta a la nación cafetalera. Desde Perú, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz le rindieron un sentido homenaje.

“Desde acá nos solidarizamos con la familia y un fuerte abrazo para nuestros hermanos colombianos, Guerreros Colombia, para nuestro hermano Juan David Aldana, descanse en paz”, dijo el conductor Gian Piero Díaz sobre la muerte del modelo de 23 años. Su fallecimiento se produjo el mismo día en el que se reconcilió con su novia Melany Flórez, otra participante del formato televisivo. “Yo creo que ninguno de los dos tiene que pedir perdón. Yo te aprecio demasiado y aún te tengo en el corazón. Eso es lo único que tengo que decir”, fueron las palabras que Juan David Aldana le dedicó a Flórez en el momento de la reconciliación que fue transmitida en vivo.

El instagram de Juan David Aldana está lleno de mensajes de condolencias, entre los que destaca el del modelo Fabio Agostini. El modelo español habría conocido a Aldana de los realities de competencia en los que participaba. No obstante, el que más conmovió a los seguidores de las redes sociales fue el que hizo la novia del colombiano, Melany Flórez.

“Déjame ver cómo me ven tus ojos, ven quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quien te los hace brillar... Juan el verdadero guerrero.Eres y serás el mejor ejemplo de tenacidad, de lucha, de soñar en grande e ir tras tus sueños, de valentía y fortaleza.Tu nobleza, tu humildad, tus ganas de enfrentarte a la Vida y ganarle serán tu sello eternamente. Dejaste en todos grabada tu sonrisa junto a ese carisma único con el que resaltabas, y a mí personalmente me dejaste ver tu corazón, lo más profundo y hermoso de ti. Ese fue mi mejor regalo. Conocerte sin mascaras, conocer ese lado sensible que a muchos nos da miedo mostrar porque puede que nos haga vulnerables pero a ti en cambio te hacía más fuerte. Me decías: “No quiero guardarme nada y después arrepentirme por no haber dicho lo que siento” ...Esa es la más grande enseñanza que me dejas.El no tener miedo a sentir, a decir, a vivir, a no guárdame nada porque no se sabe cuando puede ser demasiado tarde...Un día me dijiste: Yo me levanto me miro al espejo y me digo: “Soy un puto SÚPER HÉROE, puedo con TODO” esas palabras quedarán grabadas por siempre en mi alma, porque me diste fuerzas, me motivabas a creer en mi y a ver nada como inalcanzable.He estado pensando en que no se mide el tiempo compartido por los minutos que pasan , si no por la intensidad del momento y hoy puedo decir que fue intenso el sentimiento, que ame desde el Primer momento tu espíritu apasionado, tu energía...No estamos aquí para tratar de entender la vida ni los designios de Dios, estamos para aceptarla y aprender que con cada Situación difícil viene una lección necesaria y esta vez dolorosamente tú tenías que ser el Maestro 💔... Muchas gracias por despedirte de mi, por darme ese último beso inolvidable por permitirme ser la última en tenerte en mis brazos y escuchar todos tus planes, tus proyectos y metas. Hasta el último momento estuviste inspirándonos...Me quedo llena de pedacitos de ti amor...Ahora ruge en el cielo Leon, eras demasiado grande para estar en este plano material.Descansa en paz mi bestia, por siempre en mi Corazón”, escribió la modelo y chica reality en su cuenta de Instagram para despedir a Juan David Aldana.

Esto es Guerra rinde pésame a chico reality que falleció en Colombia

VIDEOS RELACIONADOS

Mathías Brivio y Johanna San Miguel se reencuentran en TV

Jazmín Pinedo hizo mea culpa tras pelea que protagonizó con Rosángela Espinoza en Esto es Guerra

TAMBIÉN PUEDES LEER

Cathy Sáenz revela que le gustaban los chicos reality cuando era productora de Combate y Esto es Guerra

Esto es Guerra: Rosángela Espinoza regresa a reality y envía fuerte mensaje a la producción sobre su suspensión

Jazmín Pinedo le cierra las puertas al amor: “Mi prioridad son mi bebé y mi trabajo, nada con el tema sentimental”