Jazmín Pinedo: ¿Gino Assereto está celoso de Deyvis Orosco? 'Tiburón' contestó esto [FOTOS]

Gino Assereto negó sentir celos de Deyvis Orosco y recalcó que su relación con Jazmín Pinedo pasa por un buen momento.



“La ‘China’ está en lo suyo, actuando y yo trabajando en otras cosas, nos vemos en las noches y por eso es que la gente empezó a especular que estábamos peleados y que estaba celoso porque estaba actuando en la novela (‘Torbellino’), que sentía celos por el videoclip que hizo con Deyvis. Mira, no te voy a negar que quien no cela, no ama, pero, ¿celos por eso?, no (risas). Todo está bien, todo está tranquilo”, dijo Gino Assereto en el programa de Andrea Llosa, donde presentó su tema ‘Hasta cuándo’.



De otro lado, reveló que el motivo del porqué no cuelgan fotos juntos o con su hija es porque reciben muchos insultos en las redes sociales.



“Lo decidimos por el bienestar de mis hijas, algunas personas no saben qué hacer con sus vidas”, agregó Gino Assereto.