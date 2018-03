Gino Assereto calificó de 'envidiosos' a los que critican a su pareja, Jazmín Pinedo, por haber sido seleccionada para cubrir las incidencias del Mundial Rusia 2018. La pareja de la 'chinita' minimizó los comentarios negativos.

“Qué podemos esperar de gente que quizá lo hace por envidia o cólera, así que responderles es en vano”, dijo Gino Assereto. Hay que mencionar que Jazmín Pinedo ha sido respaldada por Latina.

Deben mortificarlos estos comentarios...

La verdad, no sé qué problema hacen, en qué momento han dicho que la ‘China’ narrará el Mundial, ella va como parte del canal a cubrir lo que le encarguen. Me parece desatinado y de mala vibra especular de esa manera, aunque a ella no le importa lo que hablen.

Como se sabe, Jazmín Pinedo será una de las figuras de Latina que viajará a Rusia 2018 como parte del área de entretenimiento. La exconductora de 'Espectáculos' no estará a cargo de ningún segmento deportivo, como se viene especulando.