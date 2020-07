Jazmín Pinedo rompió su silencio sobre la polémica que se generó con Gino Assereto, su cambio de look y su misteriosa publicación que muchos especularon estaba dedicada a la ‘Chinita'.

Sobre el cambio de look de su expareja, Jazmín Pinedo indicó que ‘cada uno es libre de hacer lo que desee con su cuerpo’ pues el ‘guerrero’ siempre acostumbra probar innovadores cortes de cabello.

“Si a él le gusta, está bien, que importa lo demás. Lo ha tenido rubio se lo ha cortado. Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo y si a él le gusta, está bien”, indicó Jazmín Pinedo a América Espectáculos.

Asimismo, se pronunció sobre el misterioso mensaje que dejó el padre de su hija en redes sociales ya que muchos indicaron que sería una indirecta para ella tras su ampay con Jesús Neyra.

“Él y Jota están metidos de la música , no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (de la polémica) son temas personales de él, no me corresponden y yo por respeto prefiero no, no me quiero meter (...) Este post puntual especular que tienen que ver conmigo, es un tema muy personal que, personalmente, no me compete”, agregó la ‘Chinita'.

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre Gino Assereto