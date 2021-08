Jazmín Pinedo describe a su hombre ideal: “Si eres más chiquito que yo, no me mires”

Jazmín Pinedo abrió su corazón y reveló algunas características que debería reunir su ‘hombre ideal’. En una transmisión en vivo a través delel Instagram de Reinas del Show, la chinita indicó que prefiere los hombres altos, con tatuajes y de buen corazón.

La conductora que actualmente se encuentra en sentencia en Reinas del Show, se animó responder algunas preguntas indiscretas antes de iniciar sus ensayos para la gala.

MÁS INFORMACIÓN: Jazmín Pinedo le cerró la puerta en la cara a reportero tras ser sentenciada en Reinas d

“Lo más importante es que tenga buen corazón, no importara su no es el mas churro del mundo, me importa que sean una persona noble y con el corazón bonito. Además, me gusta que sean divertidos, yo soy media aburrida y tienes que sacar de mi zona de confort. Me gusta que sean inteligentes, me gusta tener conversaciones largas, que sean trabajadores y que tenga claro que yo independiente, en todos los sentidos”, indicó Jazmín Pinedo.

null null

“ME GUSTA QUE ME DOMINEN”

Por otro lado, Jazmín Pinedo indicó que, a pesar de que muchos opinen que tiene un carácter fuerte, a ella también a veces le gusta ser dominada por su pareja.

“No suelo ser la dominante, me gusta que me dominen en algún momento, hasta donde lo permita, me gusta el tira y afloja, no me gusta la rutina”, agregó.

Finalmente, en el plano físico, Jazmín Pinedo indicó que prefiere que su hombre ideal sea más alto que ella. Además, precisó que le atraen los chicos que tienen muchos tatuajes.

“No me gustan que sean chiquitos, si eres más chiquito que yo, no me mires. Seguro yo tampoco me voy a dar cuenta. Mientras más altos más me llama la atención”, puntualizó.

Jazmín Pinedo se pronunció tras caer en sentencia de "Reinas del show". (Foto: GV Producciones)

TE PUEDE INTERESAR: