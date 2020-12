habló por primera vez sobre su relación amical con Jesús Neyra, su expareja. La ‘chinita’ mencionó que el ampay que difundió el programa Magaly Medina fue cuando se reunió con un grupo de amigos en casa del actor.

En declaraciones a América Espectáculos, Jazmín Pinedo aclaró que la vez que ampayaron saliendo de la casa de Jesús Neyra, fue porque se encontró con unos amigos, cuando aún se podía hacer reuniones.

“La última vez que me reuní con mis amigos, que tuvimos una fiestita larga, que la gente lo interpretó de otra manera, no pasa nada. Fue la última vez que pude verlos en grupo, decidimos hacer una pequeña reunión cuando todavía se podía. Estuve con ellos muy buen rato. Nos matamos de risa, Luego yo no la pasé tan bien después de todo lo que se especuló, después de eso decidió alejarme de ellos para no involucrarlos y meterlos en problema”, comentó.

TROME | Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre Jesús Neyra (Video: América TV)

Por otro lado, precisó que con Jesús Neyra y sus otros amigos, son muy ‘pegados como hermanos’, hecho que agradece pues entienden su agitada rutina de vida.

“Se acomodan a mi estilo de vida, me entienden un montón. Nosotros somos un grupo chiquito de 5 personas, somos muy pegados, somos como hermanos, nos queremos un montón”, precisó.

Jazmín Pinedo se pronuncia tras ampay - TROME