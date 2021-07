Jazmín Pinedo arremete contra Latina: “Esto no ha terminado, el final es el Poder Judicial”

¡DESPERTARON A SU LEONA INTERIOR! Jazmín Pinedo rompió su silencio tras darse a conocer que perdió el juicio con Latina, en primera instancia, por haber salido del mencionado canal para irse a conducir Esto es Guerra, a inicios del 2020.

Después de una semana intensa en la que se indicó que debía pagar los 450 mil soles como reparación a Latina por haber incumplido su contrato, la Chinita responde fuerte y claro.

En declaraciones a Reina del Show, Jazmín Pinedo indicó que el proceso aún no ha terminado y que está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias, en el Poder Judicial.

Jazmín Pinedo arremete contra Latina: “Esto no ha terminado"

“Me gustaría dejar en claro que esto no hay terminado. Ellos han ganado en primera instante. Yo pienso llegar al final y el final es el Poder Judicial, donde quiero y espero porque considero que no he hecho nada malo”, dijo Jazmín Pinedo.

Finalmente, Jazmín Pinedo considera que puede haber una persona detrás que esté filtrando detalles del juico en su contra para perjudicarla.

“Siento que hay mucho interés de hacer público esto, no sé si es el propio canal o alguna persona en especifico. Si alguien quiere verme mal, se equivoca. Han despertado al león que llevo dentro”, agregó ‘La Chinita’.