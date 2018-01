Jazmín Pinedo se burla de indignación de Milett Figueroa y defiende a Juliana Oxenford [VIDEO y FOTOS]

La polémica entre Juliana Oxenford y Milett Figueroa continúa. Tras las declaraciones de la periodista sobre el rol de actriz que desempeña la modelo en la novela "De vuelta al Barrio", Jazmín Pinedo salió en defensa de la conductora de 90 Central .



Jazmín Pinedo indicó que el argumento de defensa de Milett Figueroa le parecía risible. "Cada uno se defiende solo. Es como si Milett no tuviera otra herramienta (se refiere a su defensa a los derechos de la mujer", dijo la conductora de Espectáculos.



Jazmín Pinedo también dijo cómo le habría gustado que fuera la respuesta de Milett Figueroa. "Le podría haber dado una respuesta "sí, probablemente tengas razón, hay un montón de actrices reconocidas y que tienen el título bien llevado de actriz, pero bueno yo quiero seguir aprendiendo", precisó la conductora de Espectáculos.



La polémica entre Juliana Oxenford y Milett Figueroa empezó con los comentarios que escribió la periodista en contra de la actriz en el Facebook de Lucho Cáceres. "¿Una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz" hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título", escribió la conductora de 90 Central.



Estos comentarios de Juliana Oxenford indignaron a Alessandra Denegri. La actriz utilizó su Instagram para responderle a la periodist "Pensar que una mujer no puede ser sexy y talentosa al mismo tiempo me parece retrógrada. Una dosis de feminismo, Juliana. Ya tenemos suficiente con hombres sexualizandonos y minimizandonos. No necesitamos hacerlo entre nosotras".

Juliana Oxenford es apoyada por Jazmín Pinedo