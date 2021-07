Jazmín Pinedo afianzó su carrera como conductora de Tv en Latina , pero ante la oportunidad de conducir el reality líder de la televisión peruana, la popular ‘chinita’ no lo pensó dos veces y asumió el reto pese a las consecuencias que estaba a punto de sufrir por parte del área legal del canal de la avenida San Felipe, en Jesús María: un juicio mediático en el que pedía cerca de medio millón de soles de reparación civil por no respetar los acuerdos dados en el contrato que Pinedo tenía con ellos.

LEE MÁS: Jazmín Pinedo tendrá que pagar casi medio millón de soles tras perder juicio con Latina

Pese a todo, Jazmín Pinedo fue presentada por todo lo alto en ‘Esto es Guerra’ y desde ese momento asumió el reto de conducir el programa de Pro Tv que la había visto nacer como una chica reality. Ahora, tras más de un año de peleas en los tribunales, la ‘chinita’ perdió y deberá pagarle la millonaria suma de un millón de soles a Latina y en esta nota te contamos toda la historia que llevó a Latina a declararle la guerra a la exmodelo.

CARRERA EN LATINA

Tras su salida de ‘Esto es Guerra’ a causa de su embarazo, Jazmín Pinedo empezó a hacer sus ‘pininos’ como conductora invitada en varios programas de Tv como Combate, a donde ingresó en el 2015. En el 2016, da el gran salto e ingresó a Latina Televisión incorporándose a la conducción del programa Espectáculos, sucediendo a Karen Schwarz. Al mismo tiempo bajo la conducción de Los reyes del playback junto a Jesús Alzamora y Cristian Rivero. Asimismo, se desempeñó como presentadora del programa de talentos Yo soy.

Posteriormente, la exchica reality actúa en la telenovela Torbellino, 20 años después, interpretando a Miriam Saavedra y en el 2018 viaja a Rusia para el Mundial de fútbol y desde donde transmite curiosidades en el programa E l último hincha peruano .

Ya como figura de Latina, reemplazó unos meses a Lady Guillén en el programa Tengo algo que decirte y luego condujo el reality Los cuatro finalistas: baile.

En el 2019 regresó con un nuevo programa ‘Mujeres al mando’, al lado de Karen Schwarz y Magdyel Ugaz , pero en ese ínterin recibe la oferta de Pro Tv para asumir la conducción de ‘Esto es Guerra’ tras la renuncia de Mathías Brivio.

“Mujeres al mando” y su mensaje tras el ingreso de Jazmín Pinedo a “Esto es guerra”. (Foto: @karenshwarz)

POLÉMICA SALIDA DE LATINA

Jazmín Pinedo renunció a Latina Televisión para pasarse a las filas de América Televisión como presentadora de Esto es guerra lo que generó críticas en redes sociales, y la controversia fue aún mayor cuando se descubrió que el contrato de Pinedo con Latina no había vencido todavía, pues al parecer la ‘chinita’ pidió vacaciones para no regresar más al canal que la afianzó como conductora y lo que indignó a los directivos, pues no dudaron en enviarle una carta notarial y otro comunicado donde reveló la cifra real del sueldo que percibía como estrella del canal 2.

Es así, que en enero de 2020, Jazmín Pinedo regresó a Esto es Guerra como conductora del reality. En su aparición en América Tv, la ‘China’ agradeció esta nueva oportunidad de estar al frente de un “monstruo” como EEG. “Estoy recontra contenta de estar aquí esta noche, en mi casa, con muchas cosas qué decir y no sé ni siquiera por dónde empezar. Estoy contenta también por tener nuevamente la oportunidad de compartir la conducción con un capo como Gian Piero Díaz. Eso sí, tengo que decir, que a pesar del cariño y respeto que y aprecio que te tengo, no te la voy a dejar tan fácil, porque me han dicho que has estado haciendo lo que quieres y la verdad no sé si eso continúe”, dijo algo nerviosa Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo renunció a Latina y es la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’. null

“Quiero agradecerle a mi ex casa televisora, Latina, por estos cuatro años llenos de aprendizaje. Muchas gracias porque me crucé con personas maravillosas de las cuales pude aprender y eso jamás lo voy a olvidar, pero ahora he regresado a mí casa”, manifestó.

Sin embargo, no todo sería felicidad para Jazmín, ya que Latina, previo a su presentación le hizo llegar una carta notarial en el que le exigía cumplir el contrato que para ellos la exchica reality aún tenía con ellos o, de lo contrario, tendría que pagar 450 mil soles por incumplimiento.

En la carta notarial que le envió Latina habían algunos pactos jurídicos que la expareja de Gino Assereto no cumplió. En la misiva se detalló que le habían hecho la oferta de renovación de contrato antes de fin de año “y que no ha sido respondido por usted pese a los reiterados requerimientos hasta la fecha”. Latina indica que hay una “opción preferente de renovación contractual”.

PUEDES LEER: Jazmín Pinedo es la nueva conductora de Esto es Guerra y Latina le manda carta notarial

“Le recordamos que de acuerdo a nuestro contrato, Latina tiene un plazo de 30 días calendarios computados desde el día siguiente de la terminación del plazo contractual, es decir, a partir del 18 de enero de 2020 a efectos de acordar los términos de una renovación, habiéndole nosotros enviado una oferta en ese sentido, sin que se haya manifestado hasta el momento”, se indica.

Asimismo, Latina le pidió a Jazmín Pinedo, quien estuvo en la conducción de ‘Mujeres al mando’ cerca de un año, que por mantener una “relación contractual con terceros, estaría sujeta a pagar una penalidad” de “450 mil soles”.

“Latina hará uso de su derecho a no cumplir con parte de sus obligaciones reteniendo lo que se le estuviera adeudando hasta la fecha, ejerciendo de manera legítima su derecho de retención y exigiéndole la penalidad estipulada, en caso de incumplimiento por parte suya y reservándose el derecho de ampliar su petitorio en caso de verificar otros incumplimientos”, concluye la carta.

REVELAN JUGOSO SUELDO Y JUICIO

En una de las cartas notariales enviada por Latina a Jazmín Pinedo y a la productora de Esto es Guerra , se reveló no solo la dirección de la conductora de Tv sino el jugoso sueldo que recibía mensualmente: 45 mil soles, lo que habría indignado a la chinita y ella respondió con una demanda contra Latina por poner en peligro su seguridad.

La guerra mediática entre Latina y Jazmín Pinedo se trasladó a los tribunales, ya que Latina, con la finalidad de hacer respetar sus acuerdos contractuales entabló una demanda y luego de un año y medio, “el juzgado dictaminó en primera instancia que Jazmín Pinedo deberá abonar a Latina el pago de la penalidad ascendente a S/ 450.000 soles más los intereses legales correspondientes”.

TE PUEDE INTERESAR