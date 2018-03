Jazmín Pinedo: Latina la defiende de críticas por su acreditación para el Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Jazmín Pinedo ha estado en el centro de las críticas luego de conocerse que ella viajará a Rusia para la cobertura del Mundial, torneo en el que participará nuestra selección. Ante ello, varios salieron en su defensa.



Tal fue el caso de Eddie Fleischman, quien manifestó que la 'Chinita' se ocupará de "temas distintos". "Para transmitir e informar estamos los periodistas. En un Mundial hay mucho más por ofrecer y cada uno asumirá el rol que le corresponda. Tranquilos”, añadió el 'Colorado' respaldando a Jazmín Pinedo.



Ahora, la defensa hacia Jazmín Pinedo llegó desde Latina. La gerente de Estrategia y Contenido del medio, Luciana Olivares, manifestó su postura ante el aluvión de 'protestas' en las redes sociales por este asunto.



De acuerdo con sus declaraciones, que salieron en Perú21, Jazmín Pinedo se encargará de hacer notas que no tienen que ver con lo deportivo como los peinados más alucinantes, así como buscar a 'la novia del Mundial'.



"Me parece absurdo generar un debate por saber sí ella va. Me parece mezquino negarle (a Jazmín Pinedo) la oportunidad a una chica que, por supuesto, va a hacer el rol que tiene que hacer en un evento de tal envergadura”, señaló Olivares.



