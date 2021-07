Hoy jueves 22 de julio la jornada del mundo del entretenimiento estuvo marcada por una variedad de noticias positivas y negativas. Mientras que Jazmín Pinedo le respondió a Latina por cuantiosa multa, Monique Pardo terminó hospitalizada.

Además, la influencer Paula Manzanal anunció el fin de su relación sentimental con el español Fabio Agostini.

Jazmín Pinedo se pronuncia sobre millón que le exige Latina

La participante de “Reinas del show” decidió pronunciarse públicamente tras perder el juicio que inició Latina contra ella porque supuestamente se fue a otra televisora (América TV) pese a tener un contrato vigente.

A través de sus historias de Instagram, la exconductora de “Esto es Guerra” respondió una serie de preguntas a sus fans, y una de ellas fue en torno al juicio que tiene.

“Yo sé que los canales de tv están acostumbrados a millonarias sumas. Ese dinero es un sueño para cualquiera, sobre todo por estos tiempos. Espero algún día tenerlos, pero trabajando, no demandando a mis extrabajadores”, señaló.

Monique Pardo fue hospitalizada tras amenaza de infarto

La personalidad peruana dio un gran susto a sus fans tras conocerse que fue hospitalizada de emergencia en una clínica local esta mañana debido a complicaciones en su salud.

Sin embargo, el susto pasó y la actriz cómica contó qué pasó. “Sí, estuve con una amenaza de infarto esta mañana, toda la noche no dormí. La clínica San Gabriel una vez más me han salvado la vida, porque no tengo una ayuda de quien debería”, declaró para el diario Correo.

En una imagen que se viralizó en redes sociales, se vio a Pardo en una cama con aparatos en brazos y pies. Cuadro que asustó a familiares y seguidores.

Paula Manzanal terminó con Fabio Agostini

La influencer peruana se presentó este jueves en el programa “América Hoy” y sorprendió a las conductoras tras revelar que terminó su corta relación sentimental con Fabio Agostini.

“Es complicada la distancia, en realidad, pensé que me quedaría solo un mes en Perú, ya voy casi en la quinta semana y he decidido enfocarme en mi trabajo, en mis proyectos, en ‘Reinas del Show’”, empezó diciendo la modelo.

“Fabio y yo ya no estamos juntos. Lo mejor es bueno términos, yo a él lo quiero un montón y a su familia también. Era súper reciente lo nuestro, creo que la distancia afectó bastante nuestra relación, hemos decidió no entrar mucho en detalle”, comentó Manzanal.

Paula Manzanal se presentó este jueves en el programa “América Hoy” y sorprendió a las conductoras tras confiar que su historia de amor con Fabio Agostini llegó a su fin. (Fuente: América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza llora en “Esto es guerra” por el reto de altura

Rosángela Espinoza llora por el reto de altura