Jazmín Pinedo no se guardó nada y explotó con todo contra Magaly Medina la mañana de este viernes, luego que la urraca le dedicada varios minutos a su programa a criticarla por su reciente entrevista con el ‘10 de la calle’, Jefferson Farfán. Según la periodista, la ‘chinita’ se ‘regaló con todo y moño’.

La conductora de +Espectáculos le aclaró a la pelirroja que la Foquita le pidió no hablar de los precios de sus cosas de su mansión durante la conversación, dada la situación de inseguridad ciudadana que se vive en el país. “Yo por respeto accedí encantada”, dijo.

Fue en ese momento que le recordó a Magaly Medina la entrevista que le hizo hace varios años a Tilsa Lozano. “ Usted en su momento tuvo que acceder a las cosas que le pedía Tilsa Lozano para tener esa entrevista que tuvo. La diferencia es que tuvo que pagarle a ella y, luego de su entrevista, a su psicóloga” , acotó Jazmín Pinedo.

CUÁNTO LE PAGÓ MAGALY A TILSA POR SU ENTREVISTA Y QUÉ LE PIDIÓ A CAMBIO

En abril de este año, Magaly Medina se despachó con todo contra Tilsa Lozano luego que la ‘Colita’ se presentara en ‘D Mañana’ y recordara una entrevista que le hizo la urraca en 2015, cuando tenía un programa nocturno en Latina Televisión. Según dio a entender, le pagaron aproximadamente 80 mil soles.

“Ni el Valor de la Verdad pagaba esa cantidad, bueno, no es así” , sentenció la conductora de Magaly Tv La Firme, quien también explicó que ella nunca fue parte de las negociaciones con la exmodelo y que incluso la obligaron a no preguntarle por Juan Manuel Vargas.

“Yo jamás negocié esa entrevista. A mí me mandaron al ruedo. Mis productores, con la gerencia de producción de Latina, decidieron que entrevistara a Tilsa Lozano, pero como Tilsa tenía miedo de que yo le preguntara por ese aspecto de su vida particular que yo había criticado duramente, lo que hicieron fue hacer un convenio, que firmó la gerente de producción, Tilsa y mi productor Ney Guerrero, y había una cláusula, no podía tocar el tema ‘Loco Vargas’” , dijo la urraca indignada.

Magaly Medina aseguró no saber qué clase de relación tenía la exvengadora con los directivos de Latina pero lamentó que a ella no le permitieron rechazar la entrevista. “ Me negué, pero me dijeron que también tenía cláusulas en mi contrato, no podía dejar de emitir un programa mío, de esa manera fui obligada a hacerle la entrevista” , acotó la periodista.: Lucho Cáceres dice que ampay de Miyashiro es delito: “Nadie tiene derecho a realizar un seguimiento o reglaje”

En ese sentido, se mostró indignada porque no pudo hacerle ni una sola pregunta sobre el tema. “Me desarmaron en ese canal, nunca se lo perdoné a mi productor, dejarme desarmada para que ella nomás se luciera, fue terrible , algún día lo contaré en un libro”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Aunque Tilsa Lozano aseguró que no podía revelar el monto que le pagó Latina para entrevistarse con Magaly Medina, por una cláusula de confidencialidad, la urraca sí se atrevió a exponer la fuerte cifra. “Yo sí sé cuánto le pagó el canal. En Latina no nos dejaban negociar con los invitados, somos poco menos que rostros parlantes. El valor de la verdad le pagó 50 mil soles cada semana que fue, y en mi programa le pagaron 50 mil soles y a mí me empujaron a la piscina atada de pies y manos ”, concluyó.

