Jazmín Pinedo reveló que tiene una costumbre que jamás imaginaste [VIDEO]

Jazmín Pinedo, conductora de Espectáculos de Latina, ha estado en el centro de muchos comentarios por sus críticas a otros espacios de farándula. Esto ha motivado reacciones que todavía traen 'cola' en Chollywood.



Todo parece apuntar a que Jazmín Pinedo no dejará de ser el centro de atención. Y es que ella reveló una costumbre, que calificó de mala, que tiene fuera de cámaras.



Sucede que la 'Chinita', quien fue estrella de Esto es Guerra por mucho tiempo, suelta algunas lisuras. Según dijo Jazmín Pinedo, ello pasa cuando no se encuentra trabajando, sino en la tranquilidad de su vida privada.



"A mí me pasa mucho (...) Yo soy una persona que fuera de pantalla suelo decir algunas lisuras. Lo he comentado y no es una novedad", expuso Jazmín Pinedo.

INDOMABLE

Hay que destacar, además, que la guapa conductora manifestó que nunca hizo cosas que no deseaba cuando se encontraba involucrada en Esto es Guerra. Si eres fan del reality, pues las declaraciones de Jazmín Pinedo podrían 'sacarte roncha'.



"Probablemente, yo era una de las pocas chicas a las que no se le podía decir qué tenía que hacer (...) Siempre hice lo que quise, por eso tuve varios problemas", indicó Jazmín Pinedo.