Jazmín Pinedo llora al recordar que tuvo que trabajar en Espectáculos a los quince días de dar a luz [VIDEO]

Hoy fue el último programa de Espectáculos. La conductora del espacio televisivo , Jazmín Pinedo , se despidió de sus seguidores y agradeció a su familia por haber sido tan comprensiva con ella. La joven no pudo evitar llorar al recordar todos los esfuerzo que hizo para poder trabajar en el mencionado programa.



Jazmín Pinedo reveló que tuvo asumir el puesto de conductora de Espectáculos a quince días de dar a luz. "Gordita, cuando seas más grande y entiendas la situación. Han habido momentos donde yo no he podido estar por tema de trabajo", expresó la conductora.



Jazmín Pinedo empezó a llorar al hablar de esta experiencia de ser mamá primeriza y estar frente a cámaras. "Siempre trato de esforzarme y hago muchas cosas al mismo tiempo. Le agradezco a Latina por ayudarme a cumplir mis sueños", contó la conductora entre lágrimas.



Jazmín Pinedo se dirigió a su pequeña y le dedicó unas lindas palabras. "Yo más adelante se lo explicaré a Khalessi y le diré que gracias porque es una niña increíble, se acostumbró rápido al tema de estar en camerinos, mi hija sólo ha sabido ayudarme". contó la conductora.



La conductora también se refirió al apoyo de Gino Assereto. "Gino ha sido un hombre que me ha permitido desarrollarme libre, sin obstáculos, sin decirme como tengo o no tengo que verme, cero machista, gracias a toda mi familia", dijo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo habla de lo difícil que fue ser conductora de Espectáculos