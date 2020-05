EMOCIONES A FLOR DE PIEL. Gino Assereto contó como le afecta la ausencia de su pequeña Khalessi, Jazmín Pinedo escuchó el testimonio de su expareja y rompió en llanto.

Jazmín Pinedo se conmovió cuando Gino Assereto contó que su pequeña lloró porque su padre no podía darle un beso por la pandemia del coronavirus. “Eres un papá maravilloso, por su puesto que es difícil para nosotros salir de la casa y ponernos en riesgo, pero tenemos una princesa que nos ama con todo el corazón”, dijo la conductora de Esto es Guerra.

La exmodelo también le agradeció a Gino Assereto permitirle que se quede con la pequeña durante la cuarentena. “A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo, te agradezco haberme dejado cuidándola. Te felicito, ellas están orgullosas. Papá, esta emocionado, Khale, las cosas no son fáciles para nadie, pero vamos a ser fuertes y valientes”, indicó Jazmín Pinedo a Gino y a su pequeña hija a la que se dirigió por unos minutos.

Jazmín Pinedo le pidió a su pequeña que tenga paciencia porque la pandemia no durará para siempre y pronto podrá abrazar a su papá. “Vamos a tratar que todo pase, ningún mal dura para siempre, en algún momento vas a poder abrazar a papá, sólo hay que tener un poco de paciencia”, dijo la conductora entre lágrimas.

Gino Assereto le mandó un mensaje a sus pequeñas. “Yo la amo con todo mi corazón, hijita sé que me estás viendo, te amo, créeme que para mí haber alejado de mis dos hijas porque ni siquiera la vive en Chiclayo pudo venir a estar conmigo, he aprendido tanto, he aprendido a querer aprovechar cada uno de los segundos cuando esté con ella”, mencionó el chico reality.

GINO ASSERETO NO SOPORTA ESTAR LEJOS DE SUS HIJAS:

Gino Assereto rompió en llanto al ser consultado por su pequeña hija Khalessi, el chico reality indicó que no quería hablar sobre ese tema, sin embargo, las emociones le ganaron.

Gino Assereto recordó que no puede estar cerca de su pequeña desde que empezó la cuarentena. Las emociones del chico reality se desbordaron cuando la producción puso la canción favorita Khalessi. El chico reality conmovió a su expareja y madre de su pequeña, Jazmín Pinedo, quien le agradeció ser el buen padre que es.

El chico reality también mostró sus miedos de estar trabajando en plena pandemia. “A veces me preguntó si esto que estoy haciendo vale la pena, pero lo hago por ella”, dijo Gino Assereto sobre su pequeña Khalessi.

“Para mí es súper difícil esta situación, no poder ver a mi hija, no poder estar con ella, cuando salgo a trabajar estoy expuesto a mil cosas, ayer fui a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar por el simple hecho de que no podía darle un beso”, cuenta Gino Assereto.

