¡NO PUDO MÁS! Jazmín Pinedo lloró y se pronunció tras la dura situación que le tocó atravesar tras su ingreso a Esto es Guerra y su salida de Latina. La popular ‘Chinita’ se vio enfrentada a una carta notarial en la que el canal de San Felipe le exigía el pago de casi medio millón de soles por incumplimiento de contrato.

Tras una semana al frente de Esto es Guerra como conductora, Jazmín Pinedo se confesó a las cámaras de Domingo al día para dar su versión de cómo le afectó personalmente el enfrentarse a una posible paso de una multa.

Jazmín Pinedo no puedo evitar quebrarse al recordar lo que sintió cuando recibió las críticas de sus ex compañeros de canal que incluso la calificaron de desleal.

"Lo que pasa es que la gente no lo ve así, pero si soy súper sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza, pero bueno, yo tengo otra cosa que me enseñó mi abuelito: todo pasa”, comentó Jazmín Pinedo.

¡AQUÍ EL VIDEO!

Jazmín Pinedo llora por fuertes críticas | TROME