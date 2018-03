Jazmín Pinedo opina sobre nuevo programa de Magaly Medina [VIDEO y FOTOS]

La ‘Chinita’ Jazmín Pinedo se despidió ayer de ‘Espectáculos’ derramando algunas lágrimas, pero contenta por los nuevos retos en su carrera.



Después de 7 años, ‘Latina’ decidió levantar el programa y darle paso, desde el próximo lunes, a ‘La purita verdad’, que conducirá Magaly Medina.



“Tengo sentimientos encontrados, mucha tristeza y algunas lágrimas porque se acabó el programa, pero también me siento feliz por las cosas que se vienen en mi carrera, porque voy a seguir cumpliendo sueños”, señaló la ‘Chinita’.



Sobre todo porque no se van por bajo rating...

Es cierto, no nos vamos por bajo rating, sino en el mejor momento. Fuimos el programa más visto en nuestro rubro. Pero son decisiones de gerencia y ellos saben lo que hacen.



¿Qué te parece el ingreso de Magaly Medina con ‘La purita verdad’?

No suelo opinar sobre lo que hacen otras personas, pero le deseo toda la suerte, todos apuntamos en la misma dirección y espero que le vaya bien.



Aparte de la novela ‘Torbellino’, viajarás a Rusia durante el Mundial para conducir un programa especial...

Hace dos semanas empecé a grabar la novela, era algo que quería hacer y haré un programa sobre el Mundial, estaré allá un mes.



¿Estás aprendido sobre fútbol?

En los últimos meses tocamos muchos temas sobre fútbol y también me vengo empapando del tema. En este proyecto tendré un compañero.



¿Seguirás con la música?

Eso fue como un hobby, no quiero ser cantante. (E. Castillo)

