Jazmín Pinedo no ve programa de Magaly Medina [VIDEO y FOTOS]

Jazmín Pinedo comentó que mientras estuvo al frente de ‘Espectáculos’ se mantuvieron líderes en su horario y aseguró que no ve ‘La purita verdad’ de Magaly Medina.



“El público de las 9 de la mañana es bastante exigente. Nos mantuvimos líderes, a pesar de ser un horario muy cambiante. A veces, el ama de casa tenía el control y otras los chicos que estaban de vacaciones, entonces teníamos que ir variando. El público es así, quiere cosas distintas y hay que refrescar la pantalla”, dijo la ‘chinita’ al debutar como actriz en ‘Torbellino’.



Magaly con ‘La purita verdad’ hace menos rating (entre 3 y 5 puntos) que ‘Espectáculos’...



No tengo información sobre eso. No sabría qué decirte. La verdad, es que no estoy pendiente de eso, estuve concentrada en el nido en las mañanas (por su hija) y en las tardes en las grabaciones (de la novela).



¿Has visto el programa de Magaly?

La verdad, no, hasta ahora.



De otro lado, Jazmín contó que cuando terminó ‘Espectáculos’, tuvo propuestas de otros canales como ATV.



“Cuando termina el programa, algunos canales se comunican para hacer la consulta, pero se les explicó que tenía un año más de contrato con Latina y después de eso se verá”, indicó. (M.Casas)



