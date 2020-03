Mal momento para la conductora. Tras asumir la conducción del reality Esto es Guerra, Jazmín Pinedo viene siendo blanco de críticas de parte del público que estaba acostumbrado a la presencia de María Pía Copello en el espacio televisivo, pero no sólo es el público sino los propios integrantes del programa quienes admiten que prefieren a Copello como conductora del espacio. Esta fue la declaración que hizo Mario Irivarren en el espacio En Boca de Todos en frente de la popular “Chinita”.

Al respecto Jazmín Pinedo indicó que no se molestaba por la declaración de Mario Irivarren. “Por qué me tienen que enfrentar con Mario, pobrecito” indicó la popular ‘Chinita’ . “Además, es un tema de preferencias. Yo creo que uno debe entender, sobre todo si trabaja en televisión, que tú no le puedes gustar a todo el mundo, uno siempre tiene que tirar para un lado y ya pues”, indicó la conductora de televisión.

No obstante, Tula Rodríguez le pidió a Mario Irivarren que repitiera lo que dijo sobre María Pía Copello, fue en ese momento que Jazmín Pinedo se mostró un poco nerviosa. “No, bueno, con respeto y con cariño obviamente por el tiempo compartido. por la amistad que se ha generado, si yo tuviera que elegir entre Jazmín y María Pía elegiría a María Pía. No tiene nada de malo”, reafirmó el participante de Esto es Guerra.

Jazmín Pinedo, quien se encontraba presente en el espacio televisivo, indicó que a ella no le molesta que su compañero se exprese de esa manera y mantuvo la sonrisa hasta el final del programa.





DISPUTA CON ROSÁNGELA ESPINOZA

Sospechamos que Rosángela Espinoza opina lo mismo que Mario Irrivaren tras el fuerte enfrentamiento que tuvo con Jazmín Pinedo. La discusión se inició cuando Rosángela Espinoza se incomodó con la pregunta que Jazmín Pinedo le hizo a Facundo González y este perdió la prueba. La ‘Chica Selfie’ sostuvo que no debieron preguntarle al argentino sobre el Señor de los Milagros, porque él nunca iba a responder.Luego, Rosángela le respondió a Jota Benz, a quien acusó de callarla, mientras Jazmín inmediatamente salió al frente y cuadró a la integrante del equipo de los combatientes.

“Rosángela, yo a ti no te he dado confianza”, dijo Jazmín, a lo que Rosángela le respondió “tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”. Esto incomodó a la conductora de ‘Esto es Guerra’ e inmediatamente la cuadró en vivo. “Somos dos personas y necesitamos respeto. Te estás burlando de lo que te acabo de decir hace un instante. Tú le has pedido, es más, has hecho una reunión con todo el equipo de producción y tus compañeros de trabajo para exigir respeto”, indicó la popular ‘Chinita’.

JAZMÍN HACE ADVERTENCIA

‘Esto es Guerra’ se convirtió anoche en un campo de enfrentamientos luego de que Jazmín Pinedo y Rosangela Espinoza protagonizaran una tensa discusión. La Chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia. Jazmín Pinedo reconoció que ‘tiene un carácter especial’ y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisotee en el reality en el que lleva un mes como conductora.

“Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que nadie me pisotee. La gente sabe cómo soy, yo no estoy escondiendo nada. Yo tengo un carácter bien jodido y si en verdad vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes, nada más”, señaló Jazmín Pinedo en América Espectáculos.

