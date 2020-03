María Pía Copello tuvo como invitada a Jazmín Pinedo en Ya no Ya, un segmento de su canal de YouTube. Pese a que ambas se ven muy unidas en el Tik Tok que realizaron, los usuarios de redes sociales le pidieron a la influencer que retire a la conductora de Esto Es Guerra.

“Es obligatorio que los invitados al #YaNoYa graben un #TikTok conmigo ¿Quien de mis amigos se apunta? ¡Sugieran nombres y etiquétenlos!”, escribió María Pía Copello en Instagram para animar a sus seguidores a comentar el video en el que aparece bailando con Jazmín Pinedo. La publicación tiene 387,435 reproducciones, no obstante los comentarios elogian la presencia de la influencer más no de la conductora de Esto es Guerra.

“Mi Pía te sigo..pero no, cambia de invitada”, “Todo estaba bien hasta que salió con la chica esa.. Que trata horrible a las personas, ah.. le dicen la china”, “No me gusta nada la china... Mala elección”, “@piacopello eres una grande aunque con tu partner no pasa nada ..... un tik tok con @schullerrenzoof”, “De lejos tú tienes más gracia y le pones más ganas”, “Pia, tú eres muy querida... Solo tú”, son algunos de los comentarios que critican la presencia de Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo no ha respondido ninguna de estas críticas. La conductora de Esto es Guerra optó por compartir las stories que publicó María Pía Copello en su cuenta de Instagram. Aún no hay fecha de cuando saldrá publicado el video de la entrevista, sólo se sabe que será muy pronto.

Jazmín Pinedo y María Pía Copello graban Tik Tok

