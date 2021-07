Jazmín Pinedo finalmente se pronunció públicamente luego de conocerse que Latina le ganó el juicio que le entabló por dejar la conducción de Mujeres al Mando para irse a Esto es Guerra, en América Televisión.

La chinita se atrevió a abrir una ronda de preguntas entre sus seguidores y las preguntas sobre el tema no pudieron faltar. “No paran de enviar el mismo comunicado todos los días a la prensa, solo cambian de fecha a la actual! Alguien está muy interesado o interesada en incomodarme, pero estuve preocupada por algo más importante para mí! la salud”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que cada vez que alguien ha querido hacerle daño, le va mal. “Todos recibimos lo que damos. Confío en Dios y en sus procesos sobre todas las cosas. Mi vida no puede ser perfecta porque no lo es la de nadie! Tengo más de lo que soñé y solo puedo agradecer. Vivimos tantos años y experimentamos tantos momentos. Solo hay que confiar y enteneder que todo pasa por algo”, agregó Jazmín Pinedo cuando un seguidor le pidió que no apague su particular sonrisa.

Finalmente, uno de sus fanáticos le consultó si tenía el medio millón de soles que le exige Latina Televisión por el incumplimiento de su contrato.

“Yo sé que los canales de tv están acostumbrados a millonarias sumas. Ese dinero es un sueño para cualquiera, sobre todo por estos tiempos. Espero algún día tenerlos pero trabajando, no demandando a mis extrabajadores”, concluyó la popular chinita.